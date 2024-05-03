MLB／日籍強投今永昇太暫居聯盟雙冠王！點名道奇這球員最難對決
美國職棒芝加哥小熊日籍強投今永昇太昨（2）日再次繳出好投，主投七局無失分，送出七次三振，幫助球隊以1:0完封地主紐約大都會隊，個人也收下本季第五勝。賽後防禦率僅0.78，暫居聯盟防禦率王和勝投王。今（3）日賽前接受《MLBNetwork》訪問時，首度透露個人認為最難對決的打者，今永昇太直接點名洛杉磯道奇隊的「自由人」Freddie Freeman。
實習記者掌聿嘉/綜合報導
現年30歲的今永昇太，在今年年初加盟芝加哥小熊隊，開季至今尚未嘗過敗投滋味。而在回顧昨日投球內容時，今永透露自己的直球狀態不是很好，「就昨天而言，我的直球球速沒有達到預期」，指出和捕手的密切溝通幫助很多，「透過和捕手即時溝通及調整，確保不會把球投進太好攻擊的地方，避免對手扎實擊球。」
今永首度透露投球表情狀況
此外，今永談到自己在投手丘上的情緒展露，會透過面部表情與肢體語言表達當下情緒，指出「雖然表現情緒有時會給對手留下可乘之機，所以選手不應該表現出太多的情緒，但在美國，我認為這是一種表達。當你看到隊友或對手做出驚人美技，你很難不做出相對反應。」
而當被問到「至今對決過最難纏的打者是誰」時，今永直接點名洛杉磯道奇隊的「自由人」Freddie Freeman，他曾與洛杉磯道奇隊的大谷翔平、Mookie Betts獲封當時各分區最有價值球員。
今永昇太被稱為「棒球哲學家」，他並不否認，反而是說：「我知道我有獨特的個性。即使我想說一件正常的事情，聽起來也有點複雜。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁