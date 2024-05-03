輝達AI新舊平台最大受惠者！法人喊買鴻海、目標價200元
電子代工龍頭廠鴻海近期好消息不斷，除了被法人點名有望列入元大台灣價值高息（00940）成分股之外，再加上輝達（NVIDIA）最新超級 AI 伺服器 DGX GB200 預計下半年開始量產，法人預期GB200機櫃將可占鴻海明年營收比達13%，因此將鴻海目標價調高到200元。
記者陳郁柔／台北報導
輝達推出AI晶片GB200，這款被號稱是目前地表最強大AI晶片及系統，預計下半年開始量產，2025年放量上看4萬台，也因此今年將是輝達AI新舊平台世代交替年，富邦投顧外資組主管廖顯毅最新表示，鴻海將是此次平台世代交替新贏家。由DGX GB200系統機櫃分三大類，分別是DGX NVL72、NVL32、HGX B200，其中DGX NVL72是其中單價最高，算力也最強的系統，內建72顆B200 及36顆Grace CPU（18台伺服器），搭配9台交換器，整座機櫃由輝達主導設計不能修改，該機櫃由鴻海100%包辦。
富邦預估一座機櫃單價估計上看300萬美元，換算新台幣9600萬元，因單價較高，數量預估2025年銷售1萬座，推算連同其他AI伺服器相關業務，2025年營收貢獻達1.32億元，比今年翻倍成長，占鴻海營收13%，今年則預估6090億元，營收貢獻還不到10%。
廖顯毅也指出，鴻海集團在輝達新一代的Blackwell 架構中，旗下工業富聯不僅打入主機板，連交換器匣也切入，如果以GB200運算匣和交換器匣一計算，相關AI伺服器營收今明年有望分別達台幣6330億元、台幣1.2兆元，占今、明年營收比達9%、17%。
由於看好AI後市，富邦投顧維持鴻海買進評等，以明年每股獲利13.12元估算，將目標價從143元調升至200元。