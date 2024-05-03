林心如挖23年前舊照！沒有濾鏡的年代 稚嫩模樣「撞臉蔡依林」
48歲藝人林心如出道29年，以《還珠格格》紫薇一角廣為人知，至今仍活躍在戲劇圈。林心如常在社群上與粉絲分享日常，今（3）日她貼出《新楚留香》三位主角的合照，林心如、任賢齊、黎姿23年前的模樣，與現在差異不大，林心如稚嫩的臉蛋，也被網友大讚「好大的眼睛啊！天然美女無誤！」還有不少人指出她長得好像蔡依林。
記者薛羽彤／綜合報導
林心如今日突然挖出《新楚留香》的舊照，寫上「在那個沒有濾鏡的年代」，《新楚留香》於2001年開播，照片至今已23年，主角任賢齊、林心如、黎姿，當年帥氣貌美的模樣依舊沒變，照片中林心如笑起來露出可愛的酒窩，網友們也紛紛大讚她從出道美到現在「在那個沒有濾鏡的年代，那種漂亮真的是硬實力」、「好漂亮」、「美得不可思議」、「也太清新脫俗。」
此外，也有不少人認為，林心如這張照片角度，與笑起來的模樣，撞臉早期有嬰兒肥的蔡依林，「怎麼有蔡依林的感覺」、「好像蔡依林」、「女神是不用濾鏡的」，掀起一波討論。
林心如2016年與霍建華結婚育有一女，近年來花心思在耕耘台劇上，作品包含《我的男孩》、《她們創業的那些鳥事》、《此時此刻》、《華燈初上》。而任賢齊去年發行第17張專輯《在路上》，今年還有新作品動作喜劇電影《臨時劫案》上映，不論是唱片還是演戲，他都持續交出漂亮成績。至於黎姿演過《古惑仔》、《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》等多部作品，2008年她嫁給富商馬廷強，全面淡出演藝圈，仍會在社群上分享近況。
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