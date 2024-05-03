阿北快跑！林俊憲籲柯文哲辭主席：黃國昌清君側 下一步要竄位了
民眾黨立委黃國昌爆料，總統蔡英文與民眾黨主席柯文哲會面時，蔡英文當面喬NCC人事案。但柯文哲則說，沒有談太多細節。民進黨立委林俊憲酸，黃國昌把柯文哲沒說過的話塞在柯文哲嘴裡，「阿北快跑吧！國昌老師引清兵入關，只求換得新北一方諸侯，你玩不過他的！」
記者何哲欣／台北報導
林俊憲說，雖然民眾黨長年以包牌戰術聞名，但沒想到，連有談或沒談這種一翻兩瞪眼的事實，居然都能衍生出兩種版本，民眾黨說「黨政高層在蔡柯會前私底下接觸黃國昌談NCC人事」，而黃國昌卻是說「蔡柯當面談NCC人事」，很可能兩種說法都是假的，但兩個一比對，這不等於把柯文哲沒說過的話塞到他嘴裡嗎？
林俊憲說，黃國昌這招實在是高，其實就是古代常上演的「清君側」，既打綠又打柯，搞得好像民進黨要跟柯文哲勾結密謀什麼事一樣，而「忠臣」出來阻止，才沒有讓「昏君」迷失方向。至於「清君側」的下一步是什麼呢？當然就是「篡位」囉！
林俊憲說，10年來，民進黨跟柯文哲雖然漸行漸遠，但念及舊情，還是要勸勸柯文哲：「辭主席吧！你玩不過國昌老師的。北士科、京華城被國民黨猛打，他居然完全不幫你辯護，引清兵入關，不求天下，只求做新北一方諸侯。尤其他在前一個黨有豐富經驗，就算你不放手，遲早也會遍體鱗傷！」