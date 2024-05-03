挺子瑜反被罵蹭熱度！陶晶瑩曝「兩家人關係」：從沒奢望見到本人
TWICE隊長志效近日為了宣傳新節目《房客》，拍攝了一段「假道歉預告片」，影片一出馬上被質疑志效是在模仿子瑜過去因國籍問題道歉的模樣，引起大票粉絲的反彈與撻伐。而主持天后陶晶瑩也透過廣播節目針對這件事發表自己的看法，沒想到卻有網友認為陶晶瑩在蹭子瑜的熱度，讓陶晶瑩決定親自發聲，向酸民們解釋自己跟子瑜一家人的關係，引起關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
陶晶瑩因為跟子瑜的媽媽有私交，所以在這一次得知預告片事件之後，便透過廣播節目替子瑜抱不平，批評製作單位做事太過草率，「模仿這部影片，是覺得它很好笑嗎？有好笑嗎？好像笑不出來吧？」，也質疑經紀公司為什麼會讓子瑜受到這樣的對待。
沒想到，有網友看到陶晶瑩為子瑜發聲之後，認為陶晶瑩是在蹭子瑜的熱度，紛紛在網路上評論陶晶瑩的行為。針對這件事，陶晶瑩也在今（3）日親自透過Threads發聲，陶晶瑩貼出自己回覆網友的截圖，內容中可以看到她提及某次跨年因女兒荳荳說想去子瑜爸媽開的咖啡廳，她才會因此認識子瑜的爸媽，後來只要一家人有去台南玩，他們都會去對方的店裡坐坐。
陶晶瑩也強調，「從來沒奢望可以見到子瑜本人」，後來是子瑜媽媽問陶晶瑩一家人是否有空到韓國玩，才知道子瑜會出現。此外，在見到子瑜之前，陶晶瑩也再三提醒孩子，「不要逾矩、不可以要求拍照、不可以亂問問題物、不可以過度興奮打擾子瑜！」
沒想到，在吃飽飯之後，子瑜主動問了陶晶瑩一家人要不要喝飲料，還陪他們走了好一段路，甚至主動邀約陶晶瑩的女兒合照，讓陶晶瑩驚喜之餘也在心裡稱讚子瑜，「這女孩真體貼！」最後，陶晶瑩也認真地表示：「非常了解子瑜爸爸媽媽的辛苦和子瑜認真拼搏的點點滴滴...暑假還要去追演唱會」，清楚向網友們表明自己不是一時的蹭熱度。
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