禁止男性出國！緬甸強制徵兵引民怨 硬逼國人「上戰場殺自己人」
緬甸內戰爆發後，緬甸政府節節敗退，為了擴充兵力而頒布強制徵兵制，爆發緬甸人民出國潮，許多民眾直言：「不想上戰場殺自己人，他們可能曾是我的鄰居、手足或好友。」緬甸軍政府昨（2）日宣佈將暫停向男性發放出國工作許可證，引發民怨四起。
國際中心賴正琳／綜合報導
緬甸軍政府在2021年發動政變，推翻翁山蘇姬主導的全國民主同盟（NLD），獨裁統治緬甸逾兩年，中國政府去年積極要求打擊緬北詐騙犯罪，一方面聯手敏昂萊（Min Aung Hlaing）領導的軍政府，另一方面又暗助緬北少數民族武裝勢力，進而引爆緬北內戰。
正在全國各地與反對派作戰的緬甸軍政府，今年2月公告實施「人民兵役法」(People's Military Service Law)，允許軍方徵召所有18歲至35歲的男性，以及18歲至27歲的女性，服役至少兩年。該規定引發役男和役女紛紛想逃亡出國，因為根據這條法律，在緊急狀態期間，兵役期限可延長至5年，而無視徵召者可被判處同樣期限的監禁。
強制徵兵法實施後已有數千人嘗試申請海外工作，緬甸勞工部於2日宣佈已「暫停」接受希望在國外工作的男性的申請。聲明中說，這項措施是為了「花更多時間來驗證離境過程和其他問題。」同時強調「考量國家現在狀況」，暫停男性海外工作申請有其必要性。