湯優盃／中華女團8強賽遭韓國直落三淘汰！安洗瑩將率隊挑戰衛冕
湯優盃在今（3）日進行女團的8強賽事，中華隊強碰衛冕軍南韓，但台灣羽球一姊戴資穎有傷在身還是沒能上場。南韓首點派出世界球后安洗瑩，中華隊許玟琪苦戰超過40分鐘，但還是以直落二吞敗，並且在隨後的女雙、女單也都沒能拿下勝利。中華隊以0：3遭到南韓淘汰，連續第5年止步8強，而安洗瑩則將率隊挑戰衛冕。
記者林之越/綜合報導
中華隊由世界第27的許玟琪擔任開路先鋒，但面對過去對戰6連敗的球后安洗瑩，許玟琪一路苦追，並鏖戰到42分鐘，依然以14：21、9：21敗給安洗瑩，兩方戰隊紀錄也來到7勝0敗。
擔綱中華隊第2點女雙的許雅晴／林琬清也遭遇強敵，世界排名第2的白荷娜／李紹希組合以21：6炫風式拿下首局，雖然二人在第2局開端獲得領先，但南韓組合在中段將比分追平，並在最後以21：18逆轉拿下決勝局，中華隊0：2落後南韓。
本場比賽的最後一點，中華隊世界排名第31的宋碩芸也以5：21、15：21直落二敗給世界排名第37的沈有振，中華女團以0：3遭到南韓淘汰，連續5年無緣湯優盃4強。而安洗瑩領軍的南韓，則將在4強賽和印尼、泰國爭取決賽門票，力拚拿下衛冕冠軍。
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