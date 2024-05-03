勇士王朝再起？傳Kevin Durant回鍋勇士　灣區記者：可能性很高

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Durant 回歸勇士可能性高？
在鳳凰城太陽隊被明尼蘇達灰狼隊橫掃出局後，《95.7 The Game》電台記者Mark Willard談到勇士帶回Durant的可能性，「我一直在努力打探消息。」
Willard接著說：「我想表達的是，隨著我交談的人越來越多，我越了解整個情况的來龍去脈，我現在告诉你，Kevin Durant這件事真的有可能發生，這是真的。」
勇士在2015-16年賽季例行賽拿下破紀錄的73勝，並打進總冠軍戰，但最終在3：1領先情況下，遭「詹皇」LeBron James領軍的騎士逆轉出局。下個賽季Durant加盟勇士，讓勇士重返爭冠行列，幫助勇士完成二連霸。
「太陽隊會交易Kevin Durant嗎？我認為可能性是一半一半。」電台主持人Dan Dibley表示，「我會認為勇士隊比其他球隊更有機會得到他。KD 喜歡和Curry一起打球，他也曾在勇士取得成功，勇士確實有吸引力，最重要的是，老闆Joe Lacob做事很積極，總是會想辦法促成一些事情，他不會坐以待斃，然後期望Wiggins表現大爆發。」
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