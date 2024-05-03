木村拓哉抱天海祐希嚇到：妳瘦了 《橋梁》女王認了「我得癌症」
「日劇男神」木村拓哉主演戲劇《Believe-為你架起的橋梁-》開播，劇中老婆請到「日劇女王」天海祐希擔任，2大巨星合體果然不同凡響，首集收視率開出11.7%雙位數好成績。劇中，天海祐希跟木村拓哉透露罹癌的橋段，更是動容不少觀眾。
記者陳雅蘭／綜合報導
第一集中，木村拓哉抱著天海祐希，意外發現老婆變瘦，但他沒有追問下去，甚至對於老婆要出去玩感到羨慕；後來天海祐希帶著離婚協議書探監木村拓哉，同時透露罹癌的細節，生命只剩1年，天海祐希對木村拓哉說：「之前你不是以為我要出去玩嗎？其實我是去住院做檢查，本來打算說，你如果問我去哪，我就告訴你，結果你沒有問，愛計較...細心的你，明明都發現我瘦了，真遺憾。」
天海祐希與木村拓哉「監獄離婚名場面」，成為台灣觀眾最愛片段之一，網友表示：「雖然是稀鬆平常的對話，但細節流露出兩人還是很愛彼此。」連竹內涼真也透露：「明明這麼靠近，為什麼感覺那麼遙遠呢……我真的很喜歡這一幕。」
《Believe-為你架起的橋梁-》官方為了慶祝收視開紅盤，釋出木村拓哉、天海祐希、小日向文世於首集播出後的訪談片段，天海祐希「突然告白」木村拓哉，才剛講完馬上被小日向文世叉開話題，讓木村拓哉忍不住哀嚎：「我還在品味『喜歡』的餘韻...」惹得現場哈哈大笑。
天海祐希表示，木村拓哉詮釋的主角狩山陸「為了某人，為了某事而奮鬥」的熱情很有魅力，就像是一陣清新的風，她非常喜歡。小日向文世則說，過往合作天海祐希時「都是黑色」（角色穿黑色服裝居多），這次穿起白袍演護理師，感覺很新鮮，小日向文世笑表示：「很久沒有看到溫柔的天海祐希了！」被天海祐希吐槽：「我又沒有特別給你看！」幽默對話顯現2人私下好交情。
《Believe-為你架起的橋梁-》由木村拓哉主演，天海祐希、竹內涼真、北大路欣也、小日向文世、齋藤工、上川隆也、一之瀨颯、山本舞香等人參演，故事描述大型建設公司土木設計部部長狩山陸（木村拓哉 飾）數年前開始參與「龍神大橋」的建設，因為某些原因被關進監獄。充滿謎團的事件讓警視廳警察黑木正興（竹內涼真 飾）展開調查。同時，狩山和妻子玲子（天海祐希 飾）之間也產生隔閡，難以想像的殘酷命運向他們襲來。該劇可至KKTV收看。
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