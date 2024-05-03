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柯P稱擋掉蔡英文談NCC人事　府：別為一個謊言再編其他謊言

▲對於民眾黨主席柯文哲稱總統蔡英文談NCC人事被他擋掉，總統府表示別為一個謊言再編其他謊言。（圖／總統府提供）
▲對於民眾黨主席柯文哲稱總統蔡英文談NCC人事被他擋掉，總統府表示別為一個謊言再編其他謊言。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（20）日受訪表示，當初與總統蔡英文會面時，蔡一開始就要講NCC，他就擋掉了，他反問不是下台才投票（NCC人事同意權）？蔡則表示要提名，賴清德才能投票。對此總統府表示，柯文哲昨清楚表示，「有談到NCC，但是沒有講到人事細節」，今日卻稱擋掉蔡英文講人事，呼籲相關人士應秉持「正直誠信」、「寧可認錯不要說謊」的原則，不要為了一個謊言，又再編其他謊言掩蓋。

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總統府發言人林聿禪表示，針對媒體報導「蔡總統一見面就要談NCC人事　明講『我要提名』」為標題報導，以不實敘述作為標題進行報導，令人遺憾。而針對總統蔡英文與柯文哲會面中談及NCC一事，再次重申，事實只有一個，總統與柯文哲的會面從未講過任何人選，也沒有講過政黨比例。

林聿禪指出，柯昨日也已清楚表示「有談到NCC，但是沒有講到人事細節」。然而今日卻稱「講一些人事的時候就把她擋掉」，呼籲相關人士應秉持「正直誠信」、「寧可認錯不要說謊」的原則，不要為了一個謊言，又再編其他謊言掩蓋。

林聿禪強調，總統跟柯文哲的談話相當明確，即期盼在野黨後續在國會審議NCC等議案時，能夠理性監督審查，期間從未提及任何關於人選、政黨比例組成等人事議題，特定人士所謂「喬人事」指控顯為不負責任的謊言。

林聿禪也說明，NCC提名期程，目前4位NCC委員任期是到今年7月31日，依據《NCC組織法》規定必須在任期屆滿前3個月前提名新任委員，此為法定義務；大法官亦曾指出確保機關實質存續與正常運行，應屬所有憲法機關無可旁貸的職責。因此行政院院長於上月底提名，完全符合規定，籲特定人士勿刻意扭曲解讀，誤導民眾。

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