爆劉彥澧到「徐巧芯選區」開都更講座 綠議員：有不當利益交換？
國民黨立委徐巧芯近期因大姑夫婦涉詐遭羈押而身陷爭議，民進黨議員趙怡翔爆料，徐巧芯的丈夫劉彥澧擔任都市更新研究發展協會理事長時，到徐巧芯的選區松山、信義區開舉辦危老重建公益講座，而劉彥澧職務是協助建商和住戶媒合，卻只鎖定松信選區，種種疑點呼籲要交代清楚。
記者王德蓉／綜合報導
趙怡翔指出，劉彥澧以中華民國都市更新研究發展協會理事長身分親自出馬，在台北市信義區、松山區舉行這個危老重建公益講座及都更說明會，媒合建商以及居民的需求，這推廣都更這麼剛好就是徐巧芯選區，「案子都是在松山信義區，我跟大家報告松山信義區誰的選區，徐巧芯的選區，臉書就一直慫恿大家說要快點都更、快點都更，快點去重建，為什麼呢，因為你要發財。」
中華民國都市更新研究發展協會粉專從2020年11月開始經營，都在徐巧芯擔任議員時期，媒合區域鎖定松山、信義區；趙怡翔說，「不是徐巧芯說的，我好像跟先生一點關係都沒有，反而他們是夫妻事業共同經營，從中有沒有不當的利益交換，大家對於這些有可能涉及到建商利益的部分，會非常小心跟謹慎處理，但徐巧芯不但是沒有謹慎小心處理，還把自己先生推派到最前線。」