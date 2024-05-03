MLB／鄭宗哲扛兩分砲本季第3轟！「怪力男」李灝宇連5場比賽敲安
效力MLB匹茲堡海盜2A的台灣旅美小將鄭宗哲，與效力底特律老虎2A的台灣怪力男李灝宇，在今（3）日皆有出賽且都有好表現演出，鄭宗哲在今（3）日與華盛頓國民2A進行雙重戰，兩場比賽都有安打演出，其中在首場比賽更是敲出本季第3轟。至於怪力男李灝宇則面對巴爾的摩金鶯2A，繳出5打數1安打的成績，目前保持連續5場敲出安打。
記者張志宇/綜合報導
鄭宗哲在雙重戰首場比賽擔任開路先發鎮守二壘，雖前3打席都沒有建功，還吞下2次三振，但在7局下上場打擊石，面對投手Tyler Schoff掃出一發中右外野2分砲（連兩場比賽開轟），雖有開轟演出，但海盜2A最終仍以5:6輸球。
雙重戰第2場比賽，鄭宗哲擔綱第5棒鎮守游擊防區，全場3打數敲出1支安打，雖終止連2場比賽開轟，但近期手感火燙連3場比賽都有安打演出，可惜海盜2A仍以2:7不敵國民2A，苦吞近期13連敗。
合計鄭宗哲在雙重戰8打數敲出2安，還包括一發2分砲，進帳2打點，賽後打擊率升至0.179。至於效力老虎2A的怪力男李灝宇今天對上金鶯2A，全場5打數敲出1安，賽後打擊率為0.253。
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