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MLB／鄭宗哲扛兩分砲本季第3轟！「怪力男」李灝宇連5場比賽敲安

▲效力匹茲堡海盜2A的台灣旅美好手鄭宗哲本季第3轟出爐。（圖／取自社媒X）
▲效力匹茲堡海盜2A的台灣旅美好手鄭宗哲本季第3轟出爐。（圖／取自社媒X）

記者張志宇/綜合報導

效力MLB匹茲堡海盜2A的台灣旅美小將鄭宗哲，與效力底特律老虎2A的台灣怪力男李灝宇，在今（3）日皆有出賽且都有好表現演出，鄭宗哲在今（3）日與華盛頓國民2A進行雙重戰，兩場比賽都有安打演出，其中在首場比賽更是敲出本季第3轟。至於怪力男李灝宇則面對巴爾的摩金鶯2A，繳出5打數1安打的成績，目前保持連續5場敲出安打。

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鄭宗哲在雙重戰首場比賽擔任開路先發鎮守二壘，雖前3打席都沒有建功，還吞下2次三振，但在7局下上場打擊石，面對投手Tyler Schoff掃出一發中右外野2分砲（連兩場比賽開轟），雖有開轟演出，但海盜2A最終仍以5:6輸球。

雙重戰第2場比賽，鄭宗哲擔綱第5棒鎮守游擊防區，全場3打數敲出1支安打，雖終止連2場比賽開轟，但近期手感火燙連3場比賽都有安打演出，可惜海盜2A仍以2:7不敵國民2A，苦吞近期13連敗。

合計鄭宗哲在雙重戰8打數敲出2安，還包括一發2分砲，進帳2打點，賽後打擊率升至0.179。至於效力老虎2A的怪力男李灝宇今天對上金鶯2A，全場5打數敲出1安，賽後打擊率為0.253。

▲效力底特律老虎2A旅美「台灣怪力男」李灝宇連5戰敲出安打。（圖／中華奧會提供）
▲效力底特律老虎2A旅美「台灣怪力男」李灝宇連5戰敲出安打。（圖／中華奧會提供，資料照）
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