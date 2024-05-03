尾盤追價力道不足！台股漲點收斂、收漲107點 櫃買翻黑收跌
聯準會主席鮑爾釋出鴿派發言，激勵美國股市昨（2）日全數走高，帶動台北股市今（3）日開高，一度上漲將近300點、來到20330.32點，可惜尾盤迎來賣壓，終場上漲107.88點或0.53%、來到20330.32點，日K呈現連3黑，成交量為4049.84億元。此外，台股今日收週線，本週上漲209.81點或1.04%，週K連2紅。
記者陳郁柔／台北報導
大盤收紅，可惜昨日表現強勁的中小型股卻逆勢走低，櫃買指數開高走低，終場收跌0.21點或0.08%、收在249.99點，成交量為969.27億元。今日個股成交量排行榜前五名為：長榮航、上曜、國建、潤泰新、力積電；今日個股成交值排行榜前五名為：台積電、奇鋐、鴻海、長榮航、世芯-KY。
電子資金比重盤中一度重回6成以上，因此看到權值股全數走高，權王台積電開盤上漲16元，終場上漲8元或1.04%、來到780元，短期均線得而復失，日K連三黑；鴻海上漲2元或1.3%、收在156元；聯發科守穩千元關卡，終場上漲40元或4%，來到1040元。
今日電子盤面焦點在於被動元件、營建股，全球最大被動元件積層陶瓷電容（MLCC）供應商村田指出手機與車用等終端領域復甦，激勵台廠被動元件族群走高，信昌電、千如、斐成亮燈漲停，臺慶科上漲逾7%，達方、光頡上漲逾6%，國巨、凱美、華新科上漲逾4%，其中指標股國巨股價再創超過五年半以來新高紀錄。
非電族群由營建股領漲，類股指數上漲逾2.7%，再度寫下歷史新高點，皇翔、大將、皇昌、遠雄、基泰亮燈漲停，達麗、鄉林、太子上漲逾6%，長虹上漲逾5%。
盤面另一大亮點就是先前表現剽悍的電線電纜股，今日中箭落馬，亞力慘遭跌停，華榮下跌逾6%，合機、億泰、大亞下跌逾4%。