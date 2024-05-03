林于倫妻子開撕！無法忍受徐巧芯用立委身份傳播謊言

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徐巧芯在4月30日回應，她公布的錄音檔是大姑朋友所提供，提供者不是婆婆，也非林于倫妻子。然而林妻在5月1日透過電話連線方式接受政論節目專訪時，直接戳破徐巧芯的說法，表示初徐巧芯公布錄音檔的聊天室背景，與自己設定的背景一模一樣。林妻質問徐巧芯，「請問是哪個友人這麼巧，跟我用了一樣的背景？」
林妻更強調，錄音檔她只有給徐巧芯婆婆，當初會提供是想要讓徐巧芯婆婆用在法庭攻防，沒想到卻轉手讓媳婦拿來公開。而徐巧芯則重申錄音檔來源就是大姑友人，也許是劉向婕本來就把錄音檔傳給很多人，如果林妻在搞不清楚狀況下有猜想，自己並不怪她。
對此，林晚透過媒體發出聲明，網紅「四叉貓」劉宇也轉貼該聲明：「我之所以會接受政論節目的訪問，是因為我身為于倫的妻子，我無法忍受徐巧芯委員利用其立委身分獨佔話語權，且不惜以傷害我先生的方式，替她的大姑、婆婆，乃至於劉家選任的律師擦脂抹粉。」
「我尊重我國的司法程序，我也相信于倫的清白，我相信檢察官會釐清真相，所以我於訪問中所提到的內容，均與繫屬中的刑事案件實體內容無涉，只有我與劉家人以及她們的律師間互動的經過，應無違反偵查不公開之規定。」
「我只希望媒體朋友不要偏聽徐委員的片面說詞，更不願意整天聽到媒體替她傳播的謊言。徐委員今天說我不知道全貌，所以不會怪我。確實，我只是一個平凡人，我無力與其對抗，但我只希望這世界可以公平點，而不是任由那些權貴隨意放話蹧蹋我深愛的人。」