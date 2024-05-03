林于倫妻子開撕！無法忍受徐巧芯用立委身份傳播謊言

▲徐巧芯受訪說，他不會刻意去傷害余天或余天的家人。（圖／朱永強攝，20240503）
▲徐巧芯受訪說，他不會刻意去傷害余天或余天的家人。（圖／朱永強攝，20240503）

政治中心/綜合報導

立委徐巧芯的大姑夫婦劉向婕、杜秉澄夫婦因涉入洗錢遭收押，另一名涉案人林于倫的妻子日前向週刊爆料，表示徐巧芯日前揭露大姑遭家暴的錄音檔是她提供的，沒想到被徐巧芯剪接後公開，還起底林于倫，出賣林佳。昨（2）日林妻再發聲明，表示站出來踢爆這些事，是因為她無法忍受徐巧芯利用立委身分獨佔話語權，更不想整天看到媒體替徐巧芯傳播的謊言。

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林妻近日向週刊爆料，徐巧芯的丈夫劉彥澧與婆婆早在去年就知道劉向婕與杜秉澄涉及洗錢，還透過律師希望林于倫翻供認罪。徐巧芯婆婆還跟林妻要杜秉澄的恐嚇錄音檔，並保證不會洩漏老公身分。沒想到徐巧芯直接開記者會起底林于倫，還將音檔剪接後公布出來，企圖幫大姑劉向婕脫罪。

徐巧芯在4月30日回應，她公布的錄音檔是大姑朋友所提供，提供者不是婆婆，也非林于倫妻子。然而林妻在5月1日透過電話連線方式接受政論節目專訪時，直接戳破徐巧芯的說法，表示初徐巧芯公布錄音檔的聊天室背景，與自己設定的背景一模一樣。林妻質問徐巧芯，「請問是哪個友人這麼巧，跟我用了一樣的背景？」

林妻更強調，錄音檔她只有給徐巧芯婆婆，當初會提供是想要讓徐巧芯婆婆用在法庭攻防，沒想到卻轉手讓媳婦拿來公開。而徐巧芯則重申錄音檔來源就是大姑友人，也許是劉向婕本來就把錄音檔傳給很多人，如果林妻在搞不清楚狀況下有猜想，自己並不怪她。

對此，林晚透過媒體發出聲明，網紅「四叉貓」劉宇也轉貼該聲明：「我之所以會接受政論節目的訪問，是因為我身為于倫的妻子，我無法忍受徐巧芯委員利用其立委身分獨佔話語權，且不惜以傷害我先生的方式，替她的大姑、婆婆，乃至於劉家選任的律師擦脂抹粉。」

「我尊重我國的司法程序，我也相信于倫的清白，我相信檢察官會釐清真相，所以我於訪問中所提到的內容，均與繫屬中的刑事案件實體內容無涉，只有我與劉家人以及她們的律師間互動的經過，應無違反偵查不公開之規定。」

「我只希望媒體朋友不要偏聽徐委員的片面說詞，更不願意整天聽到媒體替她傳播的謊言。徐委員今天說我不知道全貌，所以不會怪我。確實，我只是一個平凡人，我無力與其對抗，但我只希望這世界可以公平點，而不是任由那些權貴隨意放話蹧蹋我深愛的人。」

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