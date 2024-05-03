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76人近7季無法突破東區第二輪！Embiid成為季後賽史上最悲慘MVP

▲費城76人球星Joel Embiid轟39分無用，成為聯盟史上首位還未打進過分區冠軍戰的年度MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人球星Joel Embiid轟39分無用，成為聯盟史上首位還未打進過分區冠軍戰的年度MVP。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA費城76人在本季首輪系列賽遭到尼克以4勝、2敗淘汰，雖76人當家中鋒Joel Embiid在系列賽，場均繳出33分、10.8籃板、5.7助攻的成績，但場均也發生多達5次失誤，最終無法帶領球隊晉級到第二輪。其中在近7個賽季中76人始終無法突破東區季後賽第二輪，也讓Joel Embiid成為聯盟史上首位還未打進過分區冠軍戰的年度MVP。

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回顧近7季76人在季後賽東區的成績，先是在17-18賽季在首輪以1勝4敗不敵波士頓塞爾提克、18-19賽季在第二輪3勝4敗敗給多倫多暴龍、19-20賽季在首輪以0勝4敗遭塞爾提克橫掃、20-21賽季第二輪則以3勝4敗輸給被亞特蘭大老鷹、21-22賽季在第二輪不敵邁阿密熱火，今年則是在首輪以2勝4敗輸給尼克。

雖Joel Embiid在系列賽場均繳出33分、10.8籃板、5.7助攻的成績，但每場比賽卻發生多達5次失誤，Joel Embiid無法打出完美表現，也引來美媒《ESPN》評論員Skip Bayless表示，「76的確是比尼克更好的球隊，但尼克不論在身體對抗和心理層面都比76人來得優異，其中Joel Embiid在關鍵時刻無法扛起球隊，也是76人落敗的主因。」

本次系列賽有多次關鍵時刻，Joel Embiid都神隱並未帶領球隊反攻，反觀主控Tyrese Maxey則是多次在關鍵時刻拯救球隊，其中更在系列賽G5時，爆砍季後賽生涯新高的46分，與在正規時間終場前8秒時，命中一顆三分球幫助球隊打進延長賽，可說是76人能將戰線延長至G6的關鍵。

然而Joel Embiid在G5時則發生多達9次失誤，差點成為76人的戰犯，Tyrese Maxey在本輪系列賽場均則是出戰44.5分鐘，能攻下29.8分、5.2籃板、6.2助攻的成績，這樣的好表現也獲得球迷力挺與支持，並紛紛表示，「76人是Maxey的球隊」、「76人7場解決尼克」、「把球交給Maxey就對了」。

▲費城76人Tyrese Maxey在季後賽首輪場均繳出29.8分、5.2籃板、6.2助攻。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人Tyrese Maxey在季後賽首輪場均繳出29.8分、5.2籃板、6.2助攻。（圖／美聯社／達志影像）
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