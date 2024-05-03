76人近7季無法突破東區第二輪！Embiid成為季後賽史上最悲慘MVP

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雖Joel Embiid在系列賽場均繳出33分、10.8籃板、5.7助攻的成績，但每場比賽卻發生多達5次失誤，Joel Embiid無法打出完美表現，也引來美媒《ESPN》評論員Skip Bayless表示，「76的確是比尼克更好的球隊，但尼克不論在身體對抗和心理層面都比76人來得優異，其中Joel Embiid在關鍵時刻無法扛起球隊，也是76人落敗的主因。」
本次系列賽有多次關鍵時刻，Joel Embiid都神隱並未帶領球隊反攻，反觀主控Tyrese Maxey則是多次在關鍵時刻拯救球隊，其中更在系列賽G5時，爆砍季後賽生涯新高的46分，與在正規時間終場前8秒時，命中一顆三分球幫助球隊打進延長賽，可說是76人能將戰線延長至G6的關鍵。
然而Joel Embiid在G5時則發生多達9次失誤，差點成為76人的戰犯，Tyrese Maxey在本輪系列賽場均則是出戰44.5分鐘，能攻下29.8分、5.2籃板、6.2助攻的成績，這樣的好表現也獲得球迷力挺與支持，並紛紛表示，「76人是Maxey的球隊」、「76人7場解決尼克」、「把球交給Maxey就對了」。
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