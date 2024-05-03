影／公鹿提早放暑假都因為他！李亦伸為Doc Rivers叫屈：非戰之罪
密爾沃基公鹿今（3）日在NBA季後賽首輪，遭到印第安納溜馬以4：2淘汰。外界不少人將矛頭指向季中上任的主帥Doc Rivers，但球評李亦伸認為，「字母哥」Giannis Antetokounmpo的缺陣才是對公鹿最大的影響，教練Doc Rivers只是扛起非戰之罪。
記者林之越/綜合報導
李亦伸解釋道，不論公鹿在今年做出的任何補強，或甚至是總教練的替換，這一切都是以字母哥作為核心，少了字母哥後，公鹿隊在進攻端少了一個支撐，同時，在防守端也少了一個能全面支援協防的內線大鎖。隨著字母哥連續兩年在季後賽首輪都出現傷勢，今年甚至在首輪更是一場都沒打，也讓公鹿隊白忙一場。
此外，李亦伸也認為公鹿教練Doc Rivers在缺少球隊眾多主力的情況下，仍盡可能挖掘除了主力球員外的板凳球員，然而，面對溜馬這隻獨特的球隊依然無力回天，實屬非戰之罪。
針對溜馬的部分，李亦伸指出此役溜馬隊有6人，得分都來到二位數，得分最高的是Obi Toppin的21分以及T.J. McConnell的20分，兩人都從板凳出發，顯見他們有足夠的板凳深度，並且有將近7至8人的球員來輪換。
接下來，球隊應該要維持外線準度，並加強防守強度，且Tyrese Haliburton也要繳出水準以上的發揮，否則可能將止步次輪。
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