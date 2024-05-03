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藍修《電業法》卡漲電價　鄭文燦：複雜決策過程非簡單數人頭決定

▲對於國民黨將修改《電業法》，未來電費須經立院同意，鄭文燦表示，電價是複雜的決策過程，不是簡單的數人頭可以決定。（圖／行政院提供）
▲對於國民黨將修改《電業法》，未來電費須經立院同意，鄭文燦表示，電價是複雜的決策過程，不是簡單的數人頭可以決定。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

立法院院會今（3）日通過國民黨提案，將《電業法》第49條修正案逕付二讀，內容為未來電價調漲需經立法院同意。對此行政院副院長鄭文燦表示，電價調整依法是由審議委員會決定，每年2次完成審議，不是用表決，也不是用數人頭來決定的，「這是一個複雜的決策過程，不是簡單的數人頭可以決定的。」

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立法院院會今日通過國民黨提案，將《電業法》第49條修正案逕付二讀，內容為未來電價調漲需經立法院同意。對此行政院副院長鄭文燦表示，大法官會議的520號解釋，已經針對行政、立法的分際有一個基本的解釋，立法院具有監督的權限，行政院必須擔負起責任政治以及行政規劃執行的責任，這是蠻清楚的分際。

鄭文燦說，電價的調整涉及到發電成本，也涉及到民生產業的照顧，所以需要綜合考慮各方的因素，目前《電業法》是規定電價調整是由電價的審議委員會來決定，在每一年4月跟10月完成審議。我想現有的機制已經足以來推動客觀的審議。

鄭文燦強調，電價不是用表決來決定，也不是用數人頭來決定。電價反映到國際的燃料價格，要考慮到台電的永續經營，也要考慮到民生、物價跟產業的承受能力，「這是一個複雜的決策過程，不是簡單的數人頭可以決定的。」

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