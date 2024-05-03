路上「多腳神秘生物」狂奔！1.7萬人看傻：超詭異 他揭真實身分
「被人類發現了！」近日一名網友在臉書社團曬出影片，表示他在路上看到一個不明生物，長相奇異且高速走動，畫面曝光後，吸引1.7萬名網友朝聖，有不少人驚呼「外星人被拍到了」。對此，也有內行人在留言區解答，原來不明生物真實身分是「風鈴木的長型果莢」，是因為被風擾動，才會看起來像有了生命一般。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友1日在臉書社團「路上觀察學院」中曬出影片，只見畫面中有一個褐色多腳不明物體，在馬路上突然起身走動，下秒它彷彿知道有鏡頭在拍，竟高速衝到停在路邊的汽車後方躲避，貌似正在逃跑。原PO也看傻寫下「？？？我一直看著它，默默拿起手機。被人類發現了！快躲起來。」
影片曝光後，立即引來1.7萬人朝聖，眾人紛紛驚呼「把影片寄到NASA鑑定看看」、「人類知道得太少了」、「不管大家怎麼說，這次我真的相信外星人被拍到了」。不過，也有內行網友解釋「地面上像精靈一樣跑動的是風鈴木的長型果莢，果莢成熟乾燥後落下地面，著地時角度剛好垂直，被風擾動就有影片中的效果。」
風鈴木是什麼？
黃花風鈴木又稱為黃金風鈴木或伊蓓樹，為南美洲洲著名的觀賞植物，同時也是巴西的國樹。由於栽培管理容易，且病蟲害較少，黃花風鈴木已成為中、南部各縣市政府最喜愛栽培綠化樹種，也是環保署空污防治計畫最受歡迎樹種之一。
黃花風鈴木在春季開花，夏季長葉並結長形果莢，秋季枝葉繁盛，冬季葉掉枝枯，是一種會隨著四季變化而更換風貌的樹種。黃花風鈴木開花時，花朵像風鈴般掛在樹上十分漂亮，主要特色是「有花時無葉，有葉時無花」。