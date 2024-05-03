壯壯甩潛水團長流言！外套一開「只穿蕾絲內衣」 破萬球迷暴動
樂天桃猿、福爾摩沙夢想家啦啦隊團長壯壯（沈立心），2022年加入節目《全明星運動會4》黃隊，人氣扶搖直上，同年8月發行個人首本寫真集，主打「精品級蜜桃臀」，贏得「人間水蜜桃」美名。外語流利的壯壯近來進軍南韓啦啦隊，卻被質疑是「潛水團長」，她甩開流言蜚語，昨（2）日在IG釋出一組內衣照片，破萬人一看暴動，「有沒有搞錯！」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的相片，壯壯戴棒球帽，穿成套渲染單寧外套、抓破熱褲，裡頭只有一套水藍色蕾絲Bra，32D豐滿上圍及狹長事業線現形，零贅肉水蛇腰下的褲頭解開，露出三角褲，以及一雙白皙蜜大腿，另一套造型是針織外套搭配薰衣草色內衣，加上壯壯殺死人不償命的迷人笑容，同樣賞心悅目。
福利照曝光後，大批網友輪番激讚：「有沒有搞錯，壯壯怎麼穿都好正」、「女神好性感」、「這也太辣了」、「款式好看」、「個人喜歡第三張拿花，眼神超俏皮可愛」、「像極了愛情」、「又戀愛了」、「好像瘦很多」、「好美！已經不知道怎麼形容了！」
壯壯日前宣布加入南韓水原足球俱樂部啦啦隊，成為台灣第一位加盟外國球團的啦啦隊員，原本是好事一樁，有網友反質疑她不常現身球場應援，譏諷她是「潛水團長」，壯壯為此發長文回應，強調過去10年來，不管是主場還是客場，只要自己時間允許，一定會到現場應援，而她因為工作需要，出國幫球團分擔一些事項，也沒有違約，不解為何會被批評，感到很無力。
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