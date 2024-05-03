吳釗燮狂嗆「告我藐視國會」 洪孟楷轟：斷8邦交國好意思大小聲
立法院外交與國防委員會今（2）日邀請外交部長吳釗燮備詢，他在被國民黨立委徐巧芯質詢時稱最擔心的是「有立委幫中國踢中華民國一腳」，徐巧芯則要求吳把名字講出來，但吳釗燮卻跳針狂嗆8次「請委員趕快去告我藐視國會。」對此，國民黨立委洪孟楷怒轟，「你任內斷8邦交國，我是你的話，站進立法院會都會很羞愧，日本時代武士刀精神可能切腹自殺，你還好意思站在備詢台大小聲，不覺得丟臉可恥嗎？」
記者王德蓉／綜合報導
針對被吳釗燮卻跳針狂嗆8次「請委員趕快去告我藐視國會」，徐巧芯今（3）日受訪表示，吳釗燮說的立委會不會是民進黨的啊？自己當下冷靜質詢，吳釗燮的情緒卻有點崩潰，讓她覺得非常誇張，「我一派輕鬆的詢問，但部長好像要抓狂，他好像EQ有問題。」
對此，洪孟楷說，吳釗燮就是在示範藐視國會的例子，這就是藐視國會，每個民意代表都是一票票選出來的，跟民代嗆聲，其實嗆的是後面民意，「你任內斷8邦交國，我是你的話，站進立法院會都會很羞愧，日本時代武士刀精神可能切腹自殺，你還好意思站在備詢台大小聲，不覺得丟臉可恥嗎？」
洪孟楷嗆，以正常人的標準，已經不知道下台幾次，就只有民進黨標準可以斷了8個邦交國後，還可以平步青雲逐漸升官，比臉皮無人能比，這就是民進黨。他喊，藐視國會非常需要，就是要治臉皮厚到無法想像、子彈打不穿，厚到可以厚顏無恥的官員。