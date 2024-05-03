王力宏回歸曬照竟撞臉「網美小吳」！粉絲吐嘈新造型：真的不搭
歌手王力宏出道時憑著帥氣外貌和才華擄獲許多粉絲的心，雖然先前因爲感情風波，導致他的演藝事業受到影響，但仍有不少忠實粉絲支持他回歸。王力宏也在昨（2）日透過社群預告自己即將回歸舞台，並曬出新造型帥照跟大家分享，沒想到卻被網友批評不適合，甚至有人直言「怎麼越整越老」、「撞臉網美小吳」，引起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
王力宏在昨（2）日深夜透過社群曬出10張帥照，並預告自己即將回歸舞台到泉州開唱，期待在台上見到各位粉絲們。貼文一出，馬上吸引大批粉絲關注並留言表示：「羨慕泉州的歌迷朋友們，還好明天大連可以見到哥」、「老公下次見面可不可以幫我簽專輯，不可思議我愛到無可救藥！」、「我們也很高興在台上見到你，讓感動一輩子都記得。」
不過，也有不少網友認為王力宏這一套紳士老錢風的新造型不適合他，紛紛留言表示：「說真的，造型還是有點不搭。希望接下來的造型會更符合你的風格，簡單自然就好！」、「真的不適合耶」、「其實力宏一件白襯衫＋西裝就100分了。」甚至還有網友笑說：「乍看之下還以為是『見習網美小吳』要辦什麼新造型！」、「哥是不是有動刀？」、「怎麼越整越老」。而從照片中確實可以發現，王力宏過去奶油小生的帥氣臉蛋已經回不去，歲月在他臉上留下了痕跡，抬頭紋、眼袋等都明顯許多。
其實，王力宏在挺過感情風波之後，粉絲們也一直為他加油打氣，支持他盡快回歸演藝圈，加上他即將在5月迎來他的48歲生日，粉絲們都相當好奇他是否會帶來新作品。這一次預告回歸舞台，新造型意外讓他的顏值受到關注，也有粉絲指出他想靠科技來維持高顏值，但卻意外顯老態，讓不少粉絲都替他抱不平，「誰不會老，多關注他的作品就好。」
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