藍白再度聯手！58對51《電業法》逕付二讀 電價漲擬要立院同意
立法院會今（3）日上演表決大戰，國民黨團要求將攸關電價調漲需送立院同意的電業法修正案抽出逕付二讀，民眾黨團也贊成，最後表決結果，藍白以人數優勢通過此案，國民黨團的電業法修正草案逕付二讀，未來電價調漲恐需要經立法院同意。
政治中心/綜合報導
經濟部已在4月1日起調漲電價，引發在野黨極度不滿，國民黨團揚言凍結經濟部預算，並提案修法電價漲跌須經立院同意。立法院會今天處理討論事項時，國民黨團提出變更議程，將電業法49條修正草案抽出逕付二讀，國民黨團電業法草案明定，要求未來電價審議委員會有任何決議，須送立院同意，否則不能實施。
民眾黨團也在院會前表態，贊成將電業法修正草案逕付二讀、加速審查，電價審議委員會已被政府主導，要求應公開透明、民間參與。民進黨團則表達反對。
最終表決結果為贊成58票、反對51票，國民黨團與民眾黨團具有人數優勢，儘管民進黨團要求重複表決，但表決結果仍不敵藍白多數，電業法49條修正草案逕付二讀。
媒體詢問，倘若抽出逕付二讀，就算未來修法通過，是否能回溯到4月已經調整的電價，以及是否會有立法權凌駕行政權的疑慮。柯建銘說，不管以後怎麼修，都不可能有回溯條款，且電價調整公式之前已經立法院通過且入法，這是行政權。