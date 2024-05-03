柯文哲酸找不到台智光公文該檢討！北市資訊局：會議備忘錄無資料
北市三大案之一台智光案，北市資訊局昨日向市議會財建委員會進行專案報告，議員質疑資料有缺少，懷疑被柯前市府拿走。對此，民眾黨主席柯文哲今（3）日表示，公文找不到要自己檢討，要資訊局認真回去找。北市資訊局長趙式隆則反擊表示，應該存在的內簽或會議備忘錄，並無資料；有關議價決策過程會議備忘錄，也付之闕如。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨立院黨團會議後，柯文哲接受媒體聯訪，有關北市府表示有部分公文找不到，柯文哲表示，自己公文找不到要自己檢討，現在大部分都是電子公文，2000年以後紙本公文已經很少，2022年電子公文98.8%，台北市政府這個理由不能用，除非說駭客跑進去，公文找不到自己回去認真找。
針對柯文哲稱找不到公文要檢討，趙式隆回應表示，電子公文系統上有留存全部公文與附件，並無遺缺。在配合檢廉調卷與議員索資過程中，經逐步檢視發現似乎應該存在之內簽或會議備忘錄，並無資料。
趙式隆進一步說，民眾黨曾在媒體訪問中多次提到費率，從2280元降到2200元中間的議價過程，目前手上只有上大簽的公文內容，檢調或議員期待的是細緻每一塊拼圖，並不是那麼完整，但有關議價決策過程會議備忘錄卻是付之闕如。