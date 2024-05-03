愛馬仕「書報亭」空降台北！松菸開逛橘色小花園　驚喜活動一次看

愛馬仕《Le Monde d‘Hermès》書報亭今（3）日旋風空降台北，帶著傳遞2024年度主題「源於福寶的愛馬仕精神」雜誌，融合獨特台灣印象「鐵窗花」造型書報亭，座落於信義區松菸文創園區，開逛有如巴黎日常的橘色小花園，現場可免費體驗似顏繪肖像、西洋棋套圈圈等趣味遊戲，甚至還有不定時現場音樂演出及DJ表演，即日起快閃週末只有3天可體驗；下週母親節週末還將移師高雄流行音樂中心–海風廣場。
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2021年秋季於布拉格首度揭幕的《Le Monde d’Hermès》書報亭活動，從巴黎街角傳統報攤汲取靈感，彷彿一轉身就能在街角相遇的巴黎日常、乘載著當地城市風格，成為驚喜登陸世界各地的創意快閃活動。
2024年迎接第33屆巴黎奧運，同時也是愛馬仕座落於巴黎福寶大道24號（24 Faubourg）的總店、重新開幕的一百週年，意義非凡的時刻。每年邀請一位總編輯和藝術總監，與品牌團隊、悉心挑選的作家、插畫師和攝影師合作，發揮獨特所長與創意巧思，創作一年兩刊品牌雜誌的《Le Monde d'Hermès》，今年度主題便闡釋「源於福寶的愛馬仕精神」。
台北站《Le Monde d'Hermès》書報亭，融合獨特台灣印象「鐵窗花」，為六角書報亭的窗框打造鏤空造型，頂端象徵愛馬仕馬術傳承的煙火騎士剪影標誌，是來自總店陽台上的圖像；書報亭後方鑲著兩只貓眼，可一眼看盡愛馬仕福寶總店的堂皇建築、復古電梯及馬賽克地磚等細節，人在台北卻親見巴黎愛馬仕之美。
《Le Monde d'Hermès》書報亭台北站，座落於台北信義區松菸文創園區噴水池前廣場，人人都能自由遊逛有如巴黎日常的橘色小花園，更將總店頂樓的露台花園，巧妙化作巴黎花店於現場駐點，造訪可免費體驗似顏繪肖像、西洋棋套圈圈、手作窗花書籤等趣味遊戲，趁著好天氣還能坐在花園裡欣賞不定時現場音樂演出及DJ表演，即日起快閃週末只有3天可體驗；下週母親節週末則將移師高雄流行音樂中心–海風廣場；之後才會前往東京，比日本人搶先體驗！