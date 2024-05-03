畢業求職季到　「尋職＋就業」最高領4.5萬元

勞動部和大專校院合作補助辦理校園徵才活動，自2月起已陸續登場，預計辦理97場，提供16萬多筆職缺，經統計至3月，已辦理27場次、12萬多筆職缺，共有4.1萬名青年參與，初次媒合近2萬人，在畢業季前的5月還有38場次，共計4.5萬筆的職缺。
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其中樂雅樂食品「食品廠工務」、赫碩光電「製程設備工程師」、元晶太陽能科技「製程/廠務資深工程師」、成運汽車「資深採購人員」、大江生醫「人資管理師」及「採購管理師（包材）」等職缺，起薪均達4萬元以上；另其他製造業、傳統產業、餐飲及旅宿業等產業亦開出多元求才職缺，歡迎青年到現場參加，選擇合適的工作。
勞動部也提供多元職涯發展與就業服務資源，例如青年職涯發展中心（YS），提供青年個別化諮詢服務、職場參訪體驗、履歷健檢等協助，預計於5、6月辦理36場職涯及就業準備相關活動或課程。另外，還有台灣就業通網站線上「Youth職涯」就業諮詢平臺，線上預約即可接受專業職涯顧問線上一對一諮詢服務，也可以參加平臺線上團體諮詢講座或自行瀏覽更多線上職涯影音與podcast。
勞動部提醒，青年朋友畢業後求職，如果無法及時找到工作，別忘了可以參加勞動部推動的「初次尋職青年穩定就業計畫」，畢業後待業3個月以上、年滿15歲至29歲的本國籍初次尋職青年，依照計畫規定完成各項求職準備，在求職期間，除了會有就業服務人員提供相關協助資源外，每月可申領尋職津貼5000元，最高1.5萬元；參加計畫期間找到工作且就業滿一定期間，就可申領就業獎勵金最高3.5萬元，尋職津貼與就業獎勵金合計最高4.5萬元。