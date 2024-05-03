安心餐券65元吃不飽　議員：買不到排骨便當

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台中市目前約有2萬名的弱勢學生於假日及寒暑假時，可持數位學生證到4大超商及配合據點，去兌換65元的安心餐券領取餐食，超商也配合市府活動，讓學童可以換到75元左右的便當和飲品，讓弱勢家庭的學生免於飢餓，能在全台的超商快速換到餐食。
林祈烽表示，教育局有沒有評估學生領到餐食後，到底能不能吃飽？有沒有到4大超商去查訪學生能換到哪些餐食？他親自到超商去訪查，發現75元能換到的食品大多是粥類、田園沙拉或是飯團，學生根本就吃不飽。
林祈烽說，真正能讓學生吃飽的排骨便當，一個售價是135元，安心餐券換不到，學生想要吃排骨便當就要自己再貼錢，尤其這3年物價又上漲許多，一個台鐵排骨便當也要80元以上，超商換的安心餐食可能可以讓國小學童吃飽，但正在成長發育的國中生和高中生呢？一些能讓學生真的吃飽又在75元以內的餐點，一上架很快就會被買光，弱勢學生不見得就能換得到。
林祈烽指出，國小學童和國高中生的食量不一樣，一視同仁的65元餐券是不公平的，教育局應該檢討調整，甚至是分成國小、國中和高中生都有不同價格的安心餐券，而不是讓這些弱勢學生再自掏腰包去補差價，購買能讓他們吃飽的便當。
教育局長蔣偉民說，學生在超商換到的餐點「應該」可以吃飽，教育局有規定，不可以換沙拉，一定要換取一樣主食，教育局會研究調查不同年級學生的食量，看如何來改善。
副市長鄭照新表示，安心餐券在4大超商可以換到的餐食是有整理的，裡面有飽食感較重的餐點，市府會根據物價調整，持續的滾動檢討，市府會再和超商業者協調，在安心餐券使用期間，增加75元主食的供應。