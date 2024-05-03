澳洲實測Uber Eats最新「智慧撿貨」：改變心意加買、退單都可
Uber日前在澳洲舉辨媒體活動，會中公布了生鮮外送介面上有更多的改變，且為了解決缺工問題，除了原本由店家自己打包商品，未來外送員如果不想等，也能自己加入揀貨的行列，其中對於用戶來說最有感且方便的功能就是加入了「智慧撿貨」系統，在還沒有揀貨完成前，用戶都可以即時的增加商品數量和訂單。實際在澳洲實測，臨時反悔或是想要加買時都能快速的修改訂單。
記者周淑萍/綜合報導
不少民眾會透過外送平台購買生鮮雜貨，有時會出現已經下訂的商品，後來突然發現家中已經有了一模一樣的商品，或是其實還是缺少某項，想加訂或是-1可能都來不及，但未來這樣的狀況會有所改變。Uber看到消費者痛點，之後將會推出「智慧撿貨」系統，其中的「即時更新購物車」功能對用戶來說更方便，只要揀貨員還沒有完成任務，消費者都可以隨時更新購買清單，想＋1、取消商品等都可以。
還沒揀貨前都能增減商品
搶先新功能在台灣上線前，《NOWnews》在澳洲實際體驗，在訂單送出之後，消費者可以針對每一樣商品進行修改，同時修改缺貨時的替代方案，除了原本的替代性商品或是取消，現在還加入替代性商品推薦，針對平台上的大數據進行分析，導出推薦的替代商品。且已經完成揀貨任務的商品出現明顯的勾勾符號，當商品被打勾時就無法再修改訂單，經由該功能可以更能掌握自己訂購的商品狀態。
外送員也能當揀貨員
記者也實際體驗外送員揀貨功能，手機上會出現消費者的購物清單，會明確的告知是在哪一條走道，即便是第一次進入新的店家，也能夠過指引過速的找商品，找到商品掃條碼後進行確認，如果不是會明確的跳出通知，缺貨時也能由系統提供推薦品項。
外送員揀貨台灣暫不跟進
根據Uber台灣向《NOWnews》表示，在澳洲因為有缺工的狀態，在人力緊繃的情況底下，揀貨的任務可以開放給外送員自行決定，不需要等待店家。而台灣的部分，據官方的觀察，應該不會讓外送員這麼忙，目前店家自行揀貨的狀況和配合度都相對較高，預計下半年會優先針對店家進行智慧揀貨的功能，外送員揀貨的選項會評估後再決定是否開放。