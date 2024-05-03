大谷翔平被山本由伸指名當「末日生存夥伴」！直白理由讓網友笑翻
洛杉磯道奇隊在今（3）日舉辦慈善晚會「2024 Blue Diamond Gala」，大谷翔平和妻子田中真美子穿上黑色套裝與西裝，成為媒體矚目焦點。有趣的是，道奇官方在宴會上詢問了道奇球員，「如果遭遇到了殭屍出現的末日，你會選擇哪個隊友一起走？」同樣是日籍的道奇隊投手山本由伸，指名選擇大谷翔平，且說出的直白理由讓日網友笑翻。
記者林之越/綜合報導
在道奇官方社群平台X的影片中可以看到，他們詢問了許多道奇隊的球員，除了部分球員考量交情之外，大多數人都選擇了牛棚投手Brusdar Graterol，其中一個人解釋道：「我很相信他，而且他看起來非常強壯，我相信他可以做好攻擊的工作，應該可以保護好我。」
而山本由伸則是選擇了大谷翔平當他的末日生存夥伴，理由則是因為他「看起來很強」，這一直白的回答也讓不少日本網友笑翻，表示「果然是山本會回答的答案」、「大家的回答都好有趣」、「如果有大谷的話，殭屍可能會逃跑」。
然而，大谷翔平則沒有選擇山本由伸，反而是挑選了本季和他們一起加入道奇的投手Tyler Glasnow，並解釋道：「因為他感覺很高大，而且球速很快。」
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