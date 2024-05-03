顛覆負荷管理！李亦伸點尼克1隱憂 Brunson創紀錄齊名籃球之神
NBA季後賽首碖G6費城76人「背水一戰」，與紐約尼克隊纏鬥到最後一刻，最後以115：118惜敗。76人在這個系列賽中以2:4被淘汰，確定在季後賽首輪止步。整場比賽極具張力，其中帶傷上陣的76人中鋒Joel Embiid更是展現主帥奮鬥精神，上場40分鐘，砍進39分。
實習記者掌聿嘉/綜合報導
在這場系列賽中，可觀察到尼克主帥Tom Thibodeau幾乎只固定用7個人，五名先發球員中有4人的上場時間都超過45分鐘，大大顛覆外界對球員「負荷管理」的認知。
球評李亦伸直言這樣精簡的調度，在這個系列賽中看似是成功的，不過球員體力的續航力能否維持到東區決賽，還是一個未知數。
值得一提的是，尼克一哥Jalen Brunson在本輪系列賽近4場比賽累計狂轟167分，分別砍下39分、47分、40分和41分，場均貢獻35.5分9助攻4.5籃板，寫下季後賽隊史紀錄。同時，Brunson連續4場皆超過35分、5助攻，成為自「詹皇」LeBron James、Michael Jordan以來，第3位達此成就的球員。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁