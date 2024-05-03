百貨公司女裝超空「為何屹立不搖」？業者揭祕生存關鍵：不用煩惱
百貨公司的櫃位琳瑯滿目，販賣的品項與客群也都不同。就有一名網友表示，她逛百貨公司時，常常看到服飾品牌的專櫃乏人問津，貌似業績不太理想，好奇這些櫃位的生存關鍵是什麼？貼文曝光後，有業者浮出水面解答「不用為他們煩惱這個問題。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友1日在Dcard中發文，她表示每次到百貨公司逛街時，通常都只會看一些保養品或化妝品，頂多再去無印良品或UNIQLO，因此很好奇百貨裡的服裝品牌到底要怎麼生存？她坦言平常經過服飾櫃位感覺都沒什麼人在逛，櫃姐看起來也很無聊，讓她忍不住提問「但百貨一個櫃位租金應該不便宜吧，都沒客人的話不就沒業績嗎？是要怎麼撐得下去？」
貼文曝光後，不少人留言「可能是傳說中的，三年不開張，一開張撐三年」、「就算倒了、撤櫃了，你也根本不記得，永遠都有新的商品加進來」。也有人指出「我妹妹剛好前陣子去百貨公司上班，也是賣衣服的，直到他去上班之後我才知道原來真的很多人會去那邊買衣服，平日業績好像最少也有一萬耶。」
那麼百貨公司服飾品牌到底如何生存呢？一名專櫃女裝品牌的業者透露，其實品牌主顧客黏著度相當高，深耕已久的品牌都有很多購買10年以上的客人，客單價也偏高，「客人一來就是三萬、五萬的買。」
業者也提到，百貨公司櫃位更新的速度很快，每天也會檢視櫃位業績，若業績差的櫃位，合約到期後就會面臨淘汰，「所以看到那些人很少屹立不搖的品牌，就可以知道不用為他們煩惱這個問題。」