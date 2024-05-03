謝欣穎喜獲「寶貝」當媽了！曝王柏傑貼激吻照真相：沒經過我同意
謝欣穎受邀擔任「2024台北文學．閱影展」影展嘉賓，今（3）日出席記者會，她提到先前歡度39歲生日，男友王柏傑放送兩人親吻甜照；謝欣穎笑說，當時有看到王柏傑在選照片發文：「但他沒有經過我同意！」不過貼心的王柏傑會顧及所有人的狀態，選出大家狀態最好的照片公開。小情侶最近還迎來新狗狗Cooper，自稱「媽媽」的謝欣穎也稱讚男友是個「稱職的爸爸」，擔當起照顧愛犬的責任。
記者黃雅琪／台北報導
謝欣穎曾養過一隻愛犬Cookie，大約在2、3年前離世，男友王柏傑心疼她情緒受影響，特別選在39歲生日的重要時刻，將2個月大的「接班狗」Cooper接回家中；謝欣穎坦言，一直有在猶豫要不要再養狗狗，後來覺得人生還是需要這樣的陪伴：「他最近在忙（拍電影），這段時間都是我在照顧狗狗！」
謝欣穎透露，王柏傑私下很愛開玩笑，都會對狗狗說：「去找嬸嬸（謝欣穎），他的行為很像家長、很稱職。」兩人還會一起去逛寵物展，而且民眾都沒認出他們，目光焦點全都放在狗狗身上：「我們本就不是走刻意約會路線，偏向生活，有一起去寵物展，（很像新手爸媽）對呀！」
即將迎來40歲，謝欣穎對於未來也有不同的期許：「我覺得現在這年紀會看未來的計劃，期許比以前少很多，當然會希望身邊的親朋好友身心健康、過的開心，這很難但我希望。」笑說自己現在變得有耐心、好脾氣：「看待工作上的態度都有（不同），以前會覺得他就是一個工作，現階段是享受這件事情。」曾經在30多歲生日時許願，40歲能再拿下一個獎座，如今她選擇順其自然就好。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道