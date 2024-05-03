5億高中生案辯論終結！夏男嗆法官「很好笑」：我有罪賴生也一樣

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至於夏男涉嫌假結婚，被檢方認定無結婚真意，依偽造文書罪起訴，本案於今年2月首度開庭，夏男否認犯罪，案發至今共歷經6次庭訊，檢調陸續傳喚賴母、2名老師、戶政事務所人員、結婚證人、同學等多名證人出庭，釐清有無結婚真意，眾人皆作證賴生曾暗戀女同學，並無同志傾向。
今日為本案最後一次開庭，在長達2小時庭訊中，夏男拒絕認罪，審判長林依蓉問他與父親為賴生父子處理土地過戶的過程、為何要幫他保管戶口名簿、為什麼想和賴生結婚等細節，夏男回覆語氣不耐，甚至問到為何還要幫賴生管理財務，夏男竟嗆法官「妳講這個很好笑」。
審判長林依蓉在庭上問夏男，何時想跟賴小弟結婚？在何種情況下提及結婚事宜？對此，夏男表示，兩人見面約10、20幾次，都是在賴小弟家中見面，去年3月他就有結婚想法，也可感受到賴男有同樣想法，當時他怕影響地政士考試，不想進展太快。
夏男指出，然而賴小弟在賴阿公死後，擔心起住處問題，也很沒有安全感，在案發前一天，5月3日賴家阿嬤阻擋賴阿公的牌位進入家裡，賴小弟向他吐苦水，他考量賴小弟想發展關係，且有共識想一起生活，因此問賴小弟「還是我們結婚？」賴小弟反問「那我們要住哪邊？」，更要求賴小弟查清楚同婚法條。
夏男表示，為感情基礎無法量化，要多深才能結婚，只因此事未與家人提及，導致有理說不清，兩人在自由意識下結婚卻遭別人檢視，並無侵害國家法律，他也直言「事情因賴男過世而起，若賴男沒有死，結果是否不一樣，兩人依法登記結婚，若因此有罪，則是迫於輿論的判決，而非尊重兩人意識的判決。」