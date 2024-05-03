蘋果財報優於預期！狂釋利多促盤後股價大漲　外媒揭「關鍵隱憂」

我是廣告 請繼續往下閱讀
上季營收與獲利高於預期。蘋果上季營收907.5億美元，高於分析師預期的900.1億美元；每股盈餘1.53美元也高於分析師預期的1.50美元。
大中華區的銷售沒有預期中的低迷。蘋果上季在大中華區營收為163.7億美元，跟去年同期相比衰退8.1%，但仍比之前分析師預估的152.5億美元好上許多。庫克表示，「我對中國感覺很好，我更多地考慮長期而不僅是下禮拜的事」。庫克稱對於中國市場仍然非常樂觀，但也坦承中國市場競爭激烈，「無論過去還是現在，都是世界上競爭最激烈的市場」，並強調蘋果在中國還有很多工作要做。
有史以來最大的庫藏股計畫。蘋果宣布投入1100億美元進行庫藏股計畫，較去年授權的900億美元增加22%，並將每股股利提升至25美分，回饋股東。
即將發布的重大計畫。庫克透露，將在下週的iPad發表會和6月的全球開發者大會上宣布「重大計畫」，雖然沒有具體說明重大計畫的內容為何，但庫克提到了生成式AI在蘋果產品存在著「巨大的機會」，強調蘋果處於有利位置來發展AI技術。
服務業務成長是新亮點。蘋果上一季的服務業務營收年增14.2%，達到239億美元，創下新高紀錄，也高於分析師預期。服務業務包括付費訂閱、保固、搜尋引擎授權協議，以及App Store的付費收入等等。
展望未來感到樂觀。蘋果並未具體說明第二季的整體營收數字，但透露估計將以「低個位數成長（low single digits）」。以產品類別來說，對於Vision Pro、iPad、服務業務的成長感到樂觀，以市場地域來說，認為蘋果產品在新興市場的成長可期，包括印度、土耳其、巴西、墨西哥、印尼等地，這些市場的規模將會越來越重要。
不過，雖然蘋果盤後股價大漲，但是《商業內幕》也指出，看似充滿好消息的財報會議中，無法掩蓋的一個事實就是iPhone的銷量較去年同期下滑了10%，iPhone一直是蘋果過去10多年來的核心產品，一旦iPhone銷售下滑，蘋果就需要找到另一個能驅動公司獲利的關鍵業務。而服務業務雖然目前成長快速，但是App Store在多個市場都面臨反壟斷的監管壓力，未來前景存在不確定性。