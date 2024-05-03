台新金提名王美花為獨董候選人　總座林維俊說出3大原因

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此外，會中公布配發普通股每股現金股利0.5999999元及股票股利0.4元，合計總股利配發近1元。林維俊表示，這次配股政策，是綜合考量股利穩定性、股利率的競爭力、投資人期待及資本適足率等，並把現金的配發率，從55%提高到60%，透過提升現金股利與股東共享經營成果。
林維俊指出，受全球經濟基本面穩步回升，企業動能及投資動能復甦。在各項主要收入方面，其中淨手續費收入及淨利息收入，分別較去年同期成長30.8%、10.6%。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總存款餘額成長10.1%，總放款餘額成長13.1%，個人信貸有不錯的表現，較去年同期成長16.26%。在信用卡業務方面，簽帳金額與毛手續費收入分別較去年同期成長19.1%、20.5%，有效卡數已突破463萬戶，特店家數上升至16.8萬家，持續位居市場領先地位。此外，台新銀行授信資產品質維持良好，逾放比及覆蓋率分別為0.10%及覆蓋率1247.8%。
在子公司台新證券的業務表現方面，台新證第1季獲利佔金控整體13%，稅後淨利達6億元，年成長49.3%，主因是經紀收益增長。子公司台新人壽持續發展多元通路，第一季初年度保費（FYP）收入為51億元，與前一季相比較，成長幅度高達62.1%；台新人壽負債成本也持續下降，由去年同期3.88%下降至本季度3.80%。
在海外布局方面，台新銀行福岡支行4月23日正式開業，此為台新銀行繼2016年赴東京設立分行後，於日本設立的第2個服務據點，具有指標性的意義。林維俊強調，未來台新將持續拓展日本關東首都圈、關西、九州等企業及不動產融資需求，擴大業務腹地並同時加速亞洲地區布局之擴展。
此外，林維俊也證實，台新金董事會通過提名王美花為獨董候選人，主要是現任獨董林義夫已屆滿3屆，依規定無法再續任，也感謝林義夫過去9年以來對台新金的貢獻，亦非常榮幸有機會能夠提名王美花擔任獨董候選人。
其實，台新金邀請卸任經濟部長擔任獨董行之有年，2007年王志剛出任台新金與台新銀獨董，7年後，王志剛受中信金大股東邀請出任中信創投董事，2015年改由另一位曾任經長的林義夫擔任，而王美花也將成為第3位進入台新金董事會的卸任經長。
林維俊也稱讚王美花在法律、經濟、外貿、產業及公職的經驗都非常豐富，國際視野非常寬闊，相信將進一步提升台新金董事會水準及多元背景，均有所幫助。