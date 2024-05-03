《波拉西亞戰記》英雄前哨戰菁英測試快報名！遊戲人格測驗送好禮

我是廣告 請繼續往下閱讀
《波拉西亞戰記》「英雄前哨戰」刪檔菁英測試即日起至5月12日12時進行招募，限時10天採「限量限額」的方式報名，想搶先一睹遊戲壯闊風采的玩家們千萬不要錯過！刪檔菁英測試內容包含主線任務活動、角色成長、世界觀與派系劇情，並能體驗首創免掛機24小時無限練功的「支援系統」；玩家在體驗過程中，還可以挑戰高級領地首領，並感受《波拉西亞戰記》無止盡的狂暴戰鬥魅力。
玩家只要報名「英雄前哨戰」，完成測試體驗並填寫問卷，即可獲得「一般造型召喚」五張，以及「一般坐騎召喚」五張等虛寶獎勵，詳細內容將於近期釋出。
你是怎麼樣的人？你適合什麼樣的職業角色？「人性無極限 遊戲人格測驗」活動開跑
配合遊戲資訊陸續釋出，官方也推出「人性無極限 遊戲人格測驗」活動！在遊戲世界中，你是怎麼樣的人？你適合什麼樣的職業角色？參與《波拉西亞戰記》臉書官方粉絲團「人性無極限 遊戲人格測驗」活動，回答10道情境選擇題，即可獲得專屬遊戲人格分析。玩家至粉絲團指定活動貼文留言，或直接點擊活動連結，即可進入官方粉絲團Messenger進行測驗。
活動時間為即日起至6月2日，需至《波拉西亞戰記》臉書官方粉絲團參與「人性無極限 遊戲人格測驗」活動，公開分享測驗結果至臉書、IG等個人社群平台並回傳截圖，即可獲得抽獎機會，超豪華的ROG電競周邊等你來拿。
活動獎項包含ROG Strix XG27ACS 電競螢幕、ROG Azoth 75%無線電競機械鍵盤、ROG Cetra True Wireless 無線藍牙耳機、ROG Delta S Wireless 無線電競耳機、ROG Keris II Ace 超輕量電競滑鼠。詳細活動內容請參考官方粉絲團公告。
專屬於《波拉西亞戰記》的核心趣味除了奠基於24小時攻城創新遊戲機制、首創的支援系統，以及顛覆既定框架的深度世界觀等特色，玩家亦可透過遊戲的機制設計享受本質樂趣，如原野狩獵及相互合作，充分獲取遊戲道具及角色成長；遊戲中的造型與坐騎之鍊成，以及英雄等級的裝備強化，皆套用保底系統，讓玩家在遊戲過中無負擔地享受合理的成長體驗。
此外，遊戲內容也將結合台灣在地節日與紀念日祭出相關活動規劃，讓玩家在遊戲中也能體驗節慶的歡快！《波拉西亞戰記》即將於近期在台港澳上市，敬請玩家期待。