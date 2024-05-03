談與新光金合併可能 台新金總座：正面看待任何併購機會
台新金控今（3）日舉行今（2024）年第1季線上法說會，由於新光金重啟與台新金合併案的評估，法人也關注台新金對「金金併」的看法。台新金總經理林維俊也回應，因為透過合併可以壯大公司規模、提升競爭力，對台灣金融業未來發展也是好的，因此，基本上公司會以正面態度來評估可的併購機會，只是根據相關法規， 公司並不會對個案做特別說明與評論。
記者顏真真／台北報導
台新金今日法說會由總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真及台新人壽總經理邢益華6人共同主持。針對台新金控營運表現，林維俊表示，由於業務動能回升，台新金第1季稅後淨利50.11億元，每股稅後盈餘0.36元，股東權益報酬率10.53%，每股淨值為13.93元，整體營運表現持續穩健。
此外，台新金也已公告配發普通股每股現金股利0.5999999元及股票股利0.4元，合計總股利配發近1元。林維俊說明，這次配股政策，是綜合考量股利穩定性、股利率的競爭力、投資人期待及資本適足率等，現金配發率也從55%提高到60%，希望透過提升現金股利，與股東共享經營成果。
至於市場關注台新金與新光金的「金金併」議題，林維俊一開始要大家理解，跟併購相關資訊的揭露，都有相關規定存在，不能少講也不能多講，因此，跟併購有關訊息，要以公司發布重訊為主，台新金也不會對個案做任何評論。
不過，他也提到，只要公司認為好的，一定會審慎評估研究，因為透過併購除了提升個別公司規模之外，若可透過合併壯大規模，提升競爭力，這對台灣金融業未來發展都是好的。
因此，林維俊強調，台新金基本上會以正面態度評估可能的併購機會，但因為相關法規規定，並不會對個別案子做特別說明，當然，如果有任何進度，依照法規必須要揭露的，一定會透過重大訊息，跟大家分享說明。