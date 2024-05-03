黃國昌封殺「立委赴陸」管制法案 綠委：他跟民眾黨都不演了
民進黨立委沈伯洋提出《兩岸人民關係條例》修正案，希望要求包括立委在內，能接觸到國安機密的人員，前往中國大陸能收到約束，還要在接觸對岸黨政軍人員申報。民眾黨團今（3）日在院會提案退回程序委員會，國民黨、民眾黨聯手封殺。對此，民進黨立委表示，藍白爭搶中共第一代理人，而且提案退回的立委就是黃國昌，大呼「民眾黨不演了」。
政治中心/綜合報導
民進黨立委郭國文表示，藍白爭寵搶中共第一代理人，民眾黨封殺法案，讓立委接觸國安機密後可以不受限制的前往中國大陸，最近才有國民黨立委黃仁聽完國造潛艇機密，不到一個禮拜就到會見中國負責統戰的國台辦主任。
郭國文強調，藍白攜手力挺這種行為，放任聽完機密的立委隨意進出中國大陸不受限制，「各位柯文哲的支持者，還覺得民眾黨真的有心保衛國家嗎？」
民進黨立委林楚茵更直言，「太離譜了，民眾黨就是附隨組織」，上周才發生立法委員參加完國安秘密會議後沒多久就跑去中國大陸，因此沈伯洋裁提案要將立委、地方民代赴陸納入國安管制，法案好不容易排進院會，卻被民眾黨提案退回，令人傻眼。
藍白合力在表決時阻擋法案付委，阻擋成功後國民黨立委更在議場內歡聲雷動，上演一場「藍白合力阻擋國會改革」，林楚茵認為這根本是「大哥不做，小弟來」，民眾黨不演了，而提案退回的立委，就是民眾黨的黃國昌。