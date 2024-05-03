中市協拍影視補助與獎勵　議員應著重台中味

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林德宇說，新聞局現階段是採雙軌進行，一個是影視補助，另一個是拍電影的獎勵金，新聞局在做影視的協拍、補助或者是獎勵金的評比時，最重要的目的當然還是要行銷台中。行銷台中的定義要如何做深度的思考，到底取景就叫做行銷台中，還是把台中的人事物、歷史、脈絡也帶進去？
林德宇提到四月初，中台灣影視基地有一齣高鐵劇「96分鐘」的開鏡典禮，確實是能夠善用中台灣影視基地的設備，給予新聞局肯定。林德宇詢問「周處除三害」這部電影，在台中市政府獲取或是核定幾筆預算？
新聞局長欒治誼表示，「周處除三害」在台中市政府有拿到170萬元的補助，在影視基金會有250萬的元電影獎勵金。
林德宇指出，最近很熱門的「鹽水大飯店」，這部熱劇讓大家看到，也省思高雄學、高雄劇，對於貼近台灣當下的人物歷史或是傳記，是如何去凸顯其時代意義。在高雄，是怎麼樣去推動這工作，是放在新聞局還是文化局？詢問副市長鄭照新看法。
鄭照新表示，高雄市是以文化局為主，另外還有單一的協拍窗口，台中也是以基金會為單一的窗口。
林德宇說，高雄在文化局的部分會去思考縱深，比較去扣合當地的人物或是歷史的部分。台中市在影視補助或者是說獎勵金部分，除了場景跟相關的協助之外，有沒有把歷史的深度傳達出來？尊重電影的原創自由，但市府拿公務預算補助、獎勵的時候，更應思考其意義。
林德宇強調，以高雄市文化局為例，去做「高雄人」的品牌投資，做更多的參與。因為是評審核定制，送來什麼東西你覺得可行不可行。但是有沒有可能，藉由品牌合作或是相關的影視投資，把屬於台中的品牌做大，不只是場景的介紹而已。
鄭照新表示，我們可以鼓勵，但我們都是審核，就是創作是自由的。歷史的文化跟意義如果他的劇情對台中歷史，比如說是講台中詩社的發展一定會是加分的。未來會努力，在全國包括文策院的相關策展會上面，創設跟台中有關的獎項，鼓勵大家在台中拍，跟台中有關的故事列為加分的選項，鼓勵大家在做劇本創作的時候要跟台中的歷史文化有相當的廊帶，當然不是絕對，是比例性的，對大家都有鼓勵的作用。