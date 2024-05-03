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美元走弱！新台幣強升1.2角破32.4元非最強　日圓單日升逾1%居冠

▲新台幣兌美元今（3）日終場強升1.2角，收32.376元。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（3）日終場強升1.2角，收32.376元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）利率決策會議落幕，利率連6凍，淡化市場的升息憂慮，美元指數從106回落至105.2附近，亞洲主要貨幣兌美元齊揚，加上台股也漲逾百點，外資買超逾168億元並匯入，新台幣兌美元今（3）日也升破32.4元，終場收32.376元，強升1.2角，也創半個月來收盤新高，單日升值了0.37%，不過，在非美主要貨幣升幅僅排第四，升最多的是日圓1.44%，再來是韓元升了0.96%。

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在美元走弱之下，亞洲主要貨幣日圓一度升破153元，來到152.74兌1美元，之後又拉回至153價位，而韓元兌美元也從1370一度回升至1359.99，至於離岸人民幣兌元也一度從7.2078升至7.184附近。

至於新台幣兌美元今日也在美元回落及台股走揚激勵下，升破32.4元，一度來到32.354元，強升1.42角，終場收在32.376元，仍升值了1.2角，單日升 0.37%，台北外匯經紀公司成交量12.16億美元。

不過，根據央行統計，若就非美主要貨幣表現觀察，以台北外匯市場下午4時收盤價來看，美元指數跌了0.41%，非美貨幣以日圓升最多有1.44%，再來是韓元升了0.96%，再來是新加坡幣升了0.42%，新台幣升0.37%排第四，歐元升0.19%，越南盾升0.1%，人民幣則收平盤。

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