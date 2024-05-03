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寵愛女王！百貨母親節活動好買好吃又好玩

▲高雄大立「南部獨家德國雙人展特賣會」即日起至5/7在B館1F大門口舉辦。（圖／大立百貨提供）
▲高雄大立「南部獨家德國雙人展特賣會」即日起至5/7在B館1F大門口舉辦。（圖／大立百貨提供）

記者陳美嘉／高雄報導

百貨母親節檔期已開跑，除了滿千送百、來店禮及卡友回饋等好康，也有難得的活動推出。高雄大立舉辦「南部獨家德國雙人展特賣會」，還與阮綜合醫院的醫護團隊攜手規劃「你的健康阮來照顧」活動。義享時尚廣場特別與台灣Pay及iPASS MONEY攜手推出消費滿額禮，並規劃適合約媽咪一起參加的手作教學。Global Mall新左營車站祭「寵愛媽咪」兩大好康，包含美食優惠8折起及多元門檻滿額贈。

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高雄大立母親節檔期即日起至5/12登場，其中「南部獨家德國雙人展特賣會」即日起至5/7在B館1F大門口舉辦，各式鍋款、刀具、廚房配件，多樣商品優惠低至3折起。「力大體育、艾伯特服飾、泰鑫工具聯合特賣會」即日起至5/31推出，品牌網羅Nike、adida、FILA、newbalance等運動品牌，百種運動服飾、鞋、包、襪、用品等。 此外，也網羅高雄人氣蛋糕包含不二緻果、木木江鳥衣谷千層專賣、懿品乳酪菓子手造所，現正熱烈預購中，5/6前可電話洽詢。

「曼谷泰好玩」免費旅遊講座，5/5下午2點在大立B館5樓連通道，分享專屬大女孩們旅行攻略；5/11下午2點在大立B館1樓大門口舉辦「你的健康阮來照顧」活動，邀請阮綜合醫院的醫護團隊，提供血壓、三高衛教、骨質密度檢查，現場還有專業醫師提供諮詢。

▲義享時尚廣場因應母親節送禮需求，從時尚媽咪的國際精品、服飾配件穿搭，到寵愛媽咪的各項家事神器通通一次網羅。（圖／義享時尚廣場提供）
▲義享時尚廣場因應母親節送禮需求，從時尚媽咪的國際精品、服飾配件穿搭，到寵愛媽咪的各項家事神器通通一次網羅。（圖／義享時尚廣場提供）
隨著行動支付普及讓購物更便捷，義享時尚廣場即日起至5/12母親節檔期中，特別與台灣Pay及iPASS MONEY攜手推出消費滿額禮活動。凡在活動期間內，於義享使用台灣Pay單筆滿1,000元即可兌換100元電子商品券或單筆滿2,000元可兌換200元電子商品券(每會員每日1次限擇一門檻兌換，限量不累贈)，還可再同時參加上述全館滿3,000贈300的商品券回饋，等於使用台灣Pay於全館單筆滿3,000元就可換得500元電子商品券，回饋高達16%！使用iPASS MONEY APP累計滿999元則可兌換精美立體造型一卡通乙份(每會員每日1次，限量不累贈)。

義享時尚廣場於5/4、5/5下午2點，將有康乃馨乾燥花、造型花冠、彩繪杯子蛋糕及香氛花磚等四場手作教學，適合約媽媽一同來參加，共度閨蜜感十足的媽咪時光。5/11、5/12的下午5點，也將分別邀請高雄市民權國小合唱團與高雄市兒童合唱團、新上國小合唱團與屏東客家樂舞團等輪流登台，用最美麗的歌聲傳頌母愛。

▲Global Mall新左營車站祭「寵愛媽咪」兩大好康，包含美食優惠8折起及多元門檻滿額贈。（圖／Global Mall新左營車站提供）
▲Global Mall新左營車站祭「寵愛媽咪」兩大好康，包含美食優惠8折起及多元門檻滿額贈。（圖／Global Mall新左營車站提供）
迎接返鄉歡慶熱潮，Global Mall新左營車站祭「寵愛媽咪」兩大好康，祭出美食優惠8折起，集結多款澎湃海陸分享餐、異國美饌，從中式、日式到韓式，甚至還有鍋物、豐盛壽司，無論是與媽咪享雙人約會，或是全家多人分享，甚至外帶在家聚餐，通通一應俱全。另外，也精選多款莓果系、濃郁系蛋糕，讓母親節更有儀式感。

即日起至5/12於指定餐飲品牌刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿1,500元送100元電子商品禮券；於指定櫃位消費刷Global Mall聯名卡滿2,000元送100元電子商品禮券，還可再享限量星巴克飲品兌換券乙份，同時還有多個便利行動支付回饋，包括街口支付即日起至5/19單筆消費滿500元享環球點數最高5倍贈、即日起至5/13持台灣Pay消費單筆滿500元最高現折50元。

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