「刑事戰將」林明佐成博弈集團內鬼！裁定羈押 刑事局立即停職
刑事局警政監林明佐先前任職台中刑警大隊長期間，涉包庇博弈集團，外傳帳冊中出現林的名字在列，台中地檢署昨日上午指揮搜索辦公室及住處，並將將林明佐帶回偵訊。今（3）日檢方認定林明佐涉犯洩密、貪瀆等重罪，且有串證之虞，稍早向法院聲請羈押禁見，法院今傍晚准予羈押禁見，刑事局也立即將林明佐停職處分。
記者孫唯容／綜合報導
林明佐在中央警察大學行政警察學系60期畢業，曾任刑事局紀錄科科長、偵查第四大隊大隊長、台中市刑大大隊長等要職，過去擔任台中刑大隊長時，曾瓦解瑪莎惡少幕後博弈集團，期間也破獲多起重大刑案，在警界表現亮眼，被視為「明日之星」、「刑事戰將」，今年1月因腳部開刀，調任至刑事局擔任3缐2星警政監。
林明佐剛升任沒多久，就傳出他涉嫌在台中市刑大任職大隊長期間，與博弈、洗錢集團往來密切，還可能包庇洗錢集團，甚至收黑錢。對此，中檢涉嫌6項重罪，包含涉嫌觸犯組織犯罪防制條例的「公務員明知為犯罪組織有據予以包庇罪」、刑法「洩漏國防以外應秘密消息罪」、刑法「 公務員包庇圖利供給賭博場所罪」、刑法「公務員包庇圖利聚眾賭博罪」、洗錢防制法的「公務員洩漏關於洗錢罪嫌消息罪」，以及貪污治罪條例「公務員財產來源不明罪」，且有逃亡、湮滅、偽造或勾串共犯或證人之虞，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。