好市多「賓士西瓜」口感驚人！眾羨炸：可遇不可求 在地瓜農激讚
每年4至8月為台灣西瓜盛產期，近日就有一名網友在美式賣場好市多（Costco），買到一顆「賓士西瓜」，只見西瓜切開後，果肉裂痕竟呈現德國汽車品牌「賓士」的Logo形狀，他也大讚口感「很沙很甜」。貼文曝光後，網友們全羨慕直呼「這種可遇不可求。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，他透露兩年曾在好市多買到一顆大西瓜，切開之後發現果肉裂痕竟呈現「賓士」的Logo形狀，模樣相當特別。沒想到今年又再度買到一顆「賓士西瓜」。
貼文曝光後，立即引來大批網友羨慕留言「什麼神仙家庭，西瓜還要吃賓士款的XD」。也有內行人秒喊「這一定是沙甜多汁的大西瓜」、「有裂的最好吃，裂越開越好」、「這種可遇不可求，超甜」。原PO也曝光賓士西瓜的口感「很沙很甜。」
在地瓜農揭祕「西瓜有裂痕好吃又甜」
事實上，在地瓜農曾在臉書粉專「花蓮玉里阿強西瓜」中發文，提到「其實真正好吃又甜的西瓜，是中間會有裂痕一點空心的。」他解釋，那道裂痕就是因為甜分及水分都足夠，才會自己裂開，且最好還是往橫向分裂，「如果是裂直的話，或是裂太太太大洞，就比較沒有那麼甜，水分也會比較少一些。」