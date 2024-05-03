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5/3NBA季後賽戰報／紐約尼克擊潰76人晉級！公鹿慘遭溜馬淘汰

▲Jalen Brunson帶領尼克衝進東區系列賽第二輪，淘汰費城76人。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jalen Brunson帶領尼克衝進東區系列賽第二輪，淘汰費城76人。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

5/2NBA季後賽有兩場賽事，紐約尼克隊以118:115擊敗費城76人晉級第二輪，印第安納溜馬隊則是以120:98大勝密爾瓦基公鹿隊溜馬靠著當家控衛Tyrese Haliburton砍進17分、10助攻的「雙十表現」，與板凳球員Obi Toppin砍進全隊最高的21分，率隊以120:98擊退公鹿，系列賽也以4勝、2敗晉級東區季後賽第2輪。《NOWnews》也特別整理今日戰績給讀者。

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尼克隊擊敗76人晉級


費城76人在首輪系列賽目前以2勝、3敗落後給紐約尼克，今（3）日G6「背水一戰」有不能輸的壓力，此戰尼克只有7人應戰，靠著Jalen Brunson狂砍41分帶領，與末節25秒時防守悍將Josh Hart投進一顆3分鎖定勝局，終場尼克就以118:115戰勝76人，首輪系列賽以4勝、2敗順利晉級到第二輪系列賽。

▲Brunson狂砍41分！Hart關鍵三分彈，尼克118:115淘汰76人闖進次輪。（圖／美聯社／達志影像）
▲Brunson狂砍41分！Hart關鍵三分彈，尼克118:115淘汰76人闖進次輪。（圖／美聯社／達志影像）
溜馬擊敗公鹿晉級

NBA密爾瓦基公鹿在東區首輪系列賽以2勝、3敗，落後給印第安納溜馬，今（3）日公鹿在客場出戰溜馬，雖公鹿主力Damian Lillard在本戰歸隊，但「字母哥」Giannis Antetokounmpo依舊因傷高掛免戰牌。此戰溜馬靠著當家控衛Tyrese Haliburton砍進17分、10助攻的「雙十表現」，與板凳球員Obi Toppin砍進全隊最高的21分，率隊以120:98擊退公鹿，系列賽也以4勝、2敗晉級東區季後賽第2輪。

▲溜馬靠著當家控衛Tyrese Haliburton砍進17分、10助攻的「雙十表現」，與板凳球員Obi Toppin砍進全隊最高的21分，率隊以120:98擊退公鹿，系列賽也以4勝2敗晉級東區季後賽第2輪。（圖／美聯社／達志影像）
▲溜馬靠著當家控衛Tyrese Haliburton砍進17分、10助攻的「雙十表現」，與板凳球員Obi Toppin砍進全隊最高的21分，率隊以120:98擊退公鹿，系列賽也以4勝2敗晉級東區季後賽第2輪。（圖／美聯社／達志影像）
NBA戰績圖：


▲NBA季後賽戰績表，溜馬、尼克都晉級次輪。（圖／NOWnews社群中心製）
▲NBA季後賽戰績表，溜馬、尼克都晉級次輪。（圖／NOWnews社群中心製）
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