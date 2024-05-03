國內醫藥合作首例！台灣東洋攜手北榮、高醫簽署MOU前進越南醫療

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衛福部次長周志浩表示，台灣與越南關係深厚，過去在人才、技術等領域合作交流已取得相當大的進展，期許未來年輕一代也能延續前輩精神，為增加東南亞國家的合作交流，貢獻自己的力量，今天只是合作開始，期盼未來三方合作能取得豐碩成果，實現共同目標。
北榮院長陳威明表示，北榮自107年起承接衛生福利部「一國一中心」的越南計劃後，就積極與產業界合作並簽署多份合作備忘錄，目前已與越南醫療機構或大學簽署近30份合作備忘錄，包括醫學交流、醫事人才培訓及手術示範。並積極落實新南向政策「以醫帶商」的目標，如3/30在越南河內舉行台灣越南醫學科學研討會，聚焦於心血管疾病、癌症治療、智慧醫療等議題，吸引來自台灣、越南專家近400人參與。未來會更積極致力於東協市場開拓，歡迎東協國際病患來台就醫。
高醫於2018年起首度進入越南，2019年起陸續承接衛福部新南向醫衛合作計畫，包括印尼、馬來西亞及越南，2022年起負責南越區域至今，胡志明醫藥大學及醫院、芹苴醫藥大學及設醫院、多樂省邦美蜀醫藥大學及附設醫院、震興醫院都有常規性合作。並以每省找出一家具合作價值的醫學中心及大學為原則，帶領台灣醫藥產業打進越南市場。
台灣東洋總經理侯靜蘭表示，台灣東洋在2011年獲准成立越南辦公室，已有深厚市場經驗，為了深化鏈結，在去年啟動東協醫藥合作計畫，與胡志明市腫瘤醫院、輸血與血液醫院、河內腫瘤醫院、白梅醫院等4家頂尖醫院簽署合作備忘錄。今年更規劃新增3家醫院簽署合作，希望透過越南醫療團隊合作，提供大腸直腸癌、頭頸癌、乳癌、卵巢癌、血液腫瘤等領域的多元治療方案。此次與北榮、高醫為期3年的合作基礎上，未來將規劃至少2場次的大型國際學術研討會、7場次醫院參訪及多項短期臨床實習課程，藉此展現並傳承台灣在癌症精準治療領域的經驗與心得，相信能嘉惠更多越南病患。