趙傳遭詐騙集團盯上！臉書被盜氣炸喊話：大家別被騙了
歌手趙傳去年底才結束為期一年多的《人生大夢》世界巡演，又將於5月11日展開全新巡演《給所有知道我名字的人》2024趙傳世界巡迴演唱會，希望明年能有機會唱回台灣。除了商演、巡演忙不停，人氣超旺的趙傳最近竟被詐騙盯上，開了假冒的臉書帳號，假帳號還猖狂地到處傳訊息給粉絲要交換通訊帳號，讓趙傳特別提醒歌迷們要注意：「我只會分享我的生活與演唱影片給大家。大家別被騙了！幫忙檢舉並封鎖！」
記者黃雅琪／綜合報導
趙傳近期除了全心投入練團彩排，更開啟「水陸雙棲」運動訓練肺活量及體能；在「水」運動部分，趙傳以游泳來強健體力兼顧耐力，「陸」的部分則是定點投籃。趙傳透露，選擇游泳的原因，正是因為他前陣子打籃球傷到左腳膝蓋造成半月板撕裂，讓他在傷勢恢復後不太敢盡情打籃球：「不能暢快跑跳真的有些心哀怨，所以除了練投外，決定跑來游泳，而且游自由式既不傷膝蓋又能訓練心肺，一舉兩得。」
除了新巡演開跑外，趙傳今年一開春就馬不停蹄飛各地做商演，日前他受邀前往新加坡參加年度娛樂盛事《紅星大獎2024》頒獎典禮，現場演唱招牌歌曲〈我是一隻小小鳥〉更掀起全場滿滿回憶殺。值得一提的是，趙傳表定演唱兩首歌曲，但因為經典歌曲一出掀起全場高潮，更讓歌迷大喊安可，寵粉的趙傳特別再多唱了一首成名曲〈我很醜，可是我很溫柔〉，熟悉的旋律讓現場跟著大合唱，宛如個人演唱會，而這也是紅星大獎頒獎典禮開辦以來，首次有歌手讓台下歌迷大喊安可，讓趙傳開心地說：「之後有機會一定來新加坡開唱！」
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