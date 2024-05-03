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天氣預報／把握週六好天氣「越往南部越熱」　週日雨又開始下！

▲明（4）天的天氣狀況，會跟今天蠻類似，環境轉東南風，會是溫暖穩定的天氣狀況，各地大多都是多雲到晴為主。（圖／記者陳明中攝）
▲明（4）天的天氣狀況，會跟今天蠻類似，環境轉東南風，會是溫暖穩定的天氣狀況，各地大多都是多雲到晴為主。（圖／記者陳明中攝）

記者周淑萍/綜合報導

今（3）天受東北季風影響，北部及宜花天氣稍涼，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（4）天的天氣狀況，會跟今天蠻類似，環境轉東南風，會是溫暖穩定的天氣狀況，各地大多都是多雲到晴為主，東半部雲量比較多，偶爾會有局部陣雨，北部地區及各山區午後有局部短暫雷陣雨。溫度部分，感受上溫暖偏熱，在東半部雲量比較多高溫落在27~29度，整個西半部普遍高溫是30～32度，局部高溫可能會來到34～35度。

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明（４）日東北季風稍減弱，北臺灣氣溫稍回升，整個台灣都是穩定的好天氣，越往南天氣會越熱，比較熱的地方還是偏南部的近山區，北部高溫落在29度，西半部局部可能會飆到35度。降雨情形則和今天類似，基隆北海岸、臺灣東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

▲明（4）日各縣市天氣預報。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲明（4）日各縣市天氣預報，越往南部氣溫會越高，屏東甚至最高溫預測會有34度。（圖／翻攝中央氣象署官網）
此外，黃恩鴻預報員提醒，週末想出遊的話要把握週六的好天氣，週日就要開始下雨了，因鋒面週日接近台灣，鋒面前緣的環境較不穩定，水氣比較多，所以週日天氣感受上會比較不好，整個西半部都有短暫陣雨，或者是雷雨，午後因為環境不穩定，發展也會比較旺盛，所以預估宜蘭、花蓮地區和各山區可能會有較大的雨勢。

降雨的部分，下週一二會好轉，下週一鋒面位於臺灣北部海面，下週二鋒面通過臺灣北部海面，水氣明顯增加，天氣不穩定，但影響的地區為北部地區，會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的情況發生。

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