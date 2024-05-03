存股族一定要看！14家上市金控股利全數出爐　這家現金殖利率逾5%

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國泰金2023年稅後盈餘515億元，年成長36%，每股稅後賺3.24元，今年也普通股擬配發2元現金股利，現金股利發放率為61.7%，若今日收盤價50.2元計算，現金股利殖利率3.98%。
中信金去年獲利也創新高，稅後純益有560.8億元，年成長66.8%，每股稅後純益2.82元，也已公布股利政策，今年每股擬配發1.8元現金股利，創下金控史上最高現金股利發放紀錄，股息配發率達63.8%。若以今日收盤價34.75元來看，現金殖利率高5.17%。
另外，兆豐金2023年稅後淨利達332.47億元，較2022年大幅成長81%，每股稅後淨利2.37元，獲利年增率在14家金控中排名第1、稅後淨利金額及EPS均排名第4，穩居公股金控排名第一的地位。兆豐金董事會也通過股利派發案，今年每股將配發1.5元的現金股利及0.3元的股票股利，合計每股配發1.8元，創下歷史新高，若以今日收盤40.05元估算，現金殖利率3.74%。
華南金與子公司華南銀行全年獲利雙雙突破200億元，再攀高峰，2023年稅後淨利216.18億元，年成長24.9%，每股稅後盈餘1.58元，昨日也公告今年每股擬配發1.2元現金股利、0.1元股票股利，合計配發1.3元股利，也創18年來新高。若以今日收盤價24.25元估算，現金殖利率4.94%，僅次於中信金的5.17%。
第一金2023年稅後純益224.61億元，年成長9.1%，每股稅後盈餘（EPS）1.65元，昨日董事會決議分派股利每股1.15元，包括0.85元現金股利及0.3元股票股利，股利配發率近7成。若以今日收盤價27.4元估算，現金殖利率3.1%。
去年沒有配發股利的國票金，2023年度合併稅後純益20億元，EPS為0.58元，今年也恢復配股，每股擬配發現金股利0.73元、股票股利0.246元，合計0.976元，創17年以來新高。以今日收盤價15.1元計算，現金殖利率4.83%。
玉山金2023年稅後淨利達217.6億元，創歷年最高紀錄，年成長38.1%，每股稅後盈餘1.41元，股利也已出爐，今年每股將配發1.2元現金股利、0.2元的股票股利，合計每股配發1.4元股利，為近4年新高，現金股利則是歷年新高。若以今日收盤價27.6元估算4.34%。
元大金2023年稅後純益265.66億元，年增23.8%，EPS為2.09元，也公布今年每股配發1.3元股利，創歷年股利水準次高，較上年度股利增加約36%，其中包含現金股利1.1元，股票股利0.2元，股利配發率回升至62%以上。若以今日收盤價30.55元估算，現金殖利率3.6%。
合庫金2023年稅後純益172.6億元、EPS有1.17元，董事會決議今年每股擬配發1元股利，與去年一致，其中包含0.65元現金與0.35元股票，現金股利配發率回升至5成以上水準。若以今日收盤價26.4元估算，現金殖利率2.46%。
台新金2023年稅後淨利近新台幣146.04億元，每股稅後盈餘為1.01元，董事會也拍板今年普通股每股配發0.5999999元現金股利及0.4元股票股利，合計總股利近1元。若以今日收盤價18.35元估算，現金殖利率3.26%。
永豐金2023年稅後盈餘197.64億元，每股稅後盈餘1.62元，也通過今年擬每股配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，合計1元股利，為2014年以來至今，至少9年來每股配息最高水準，盈餘配發率達62%。若以今日收盤價22.05元估計，現金殖利率為3.4%
至於去年股息11年來首度掛零的開發金，2023年稅後純益189.4億元，年成長率達16%，每股稅後純益1.13元，今年每股擬配發0.5元現金股利，配發率44%。若以昨日收盤價13.65元計算，現金股息殖利率為3.66%。