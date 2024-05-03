台積電菜鳥起薪公開　碩士畢業起薪近6.4萬、分紅也引發熱議

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不過，其實台積電豐厚的不全然是薪資還是分紅制度，台積電今（2024）年提撥1001億8106萬元當作業績獎金，創下歷年次高，若以去年底台積電員工人數6.7萬來算，每人平均可領得149.52萬元。
台積電3月初校園徵才時表示，今（2024）年預計將在台灣招募約6000名新進同仁，其中包含工程師與技術員,在桃園、新竹、苗栗、台中、台南、高雄皆有人才需求;歡迎電機、電子、電信、光電、物理、材料、化工、化學、機械、資工、資管、工工、工管、環工、財會、法律、管理及人力資源等科系的應屆畢業生或具備相關工作經驗的人才加入公司，碩士畢業新進工程師的平均整體薪酬上看新台幣 200 萬元。
台積電在2022年度永續報告書中表示，台積電整體薪酬維持在業界前25%水準，為吸引人才與留才，自2008年至2022年，每年員工整體薪資福利費用總額由約新台幣 1082億元增至約新台幣2395億元，且由於營收及獲利再創新高，台灣廠區核定現金獎金及酬勞總額達新台幣1214億元。
另外，永續報告書中也揭露，台灣廠區各年度的獎勵方案分成2年實施，其中「員工現金獎金」當年度每季發放，給予員工適時的獎勵；而「員工現金酬勞」則於次年度發放，以鼓勵員工長期服務及持續貢獻。
海外廠區的獎酬方案則視當地市場、國情，分別提供年度現金獎金或1至3年的長期激勵獎金計畫。2022年度台積電全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣233萬元。