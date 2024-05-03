名家論壇》膝關節／《非紳士特攻隊》原來他是詹姆斯龐德真人版？

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這回故事來到《非紳士特攻隊》（The Ministry Of Ungentlemanly Warfare ），改編於達米安路易斯的小說《邱吉爾的秘密戰士：二戰特種部隊 無賴的爆炸性真實故事》，這段故事敘述著邱吉爾在內部政壇飽受保守派軍方壓制，勸退及早與納粹和談，避免死傷過重。
邱吉爾甚至被軍方高層嗆聲，認為不適任首相一職，遲早會讓他從政壇出局。但邱吉爾認定要暗中突襲，所以才建立了這批生猛小組。邱吉爾腹背受敵過程，軍方不支持他的冒險任務，還好內部派系分裂，有人自認失敗主義，卻也有忠心部屬深信納粹絕對會對和談內容毀約。
難怪《教父》那句經典名言，勸你去和談的就是家族叛徒。用到這部片也管用。納粹最後果然毀約不遵守約定，照樣出兵了。
不過本片時空背景算是納粹還沒毀約之前，所以英國面對納粹海上勢力時，無法正面與德軍作戰。首相邱吉爾才只好私下成立「非官方軍事小組」。
既要避免英國正規海軍偵查，更要避免與中立國西班牙發生衝突，還要迅雷不及掩耳的速度摧毀德軍海上要塞。
光聽整段設計就覺得執行這個任務的小組們，到底如何在真實歷史中想出荒謬的作戰計劃，離譜程度確實讓觀眾驚呼連連。
蓋瑞奇這幾年的犯罪動作片《紳士追殺令》、《玩命鈔劫》、《玩命特攻：武演行動》都維持一貫的高娛樂效果。《非紳士特攻隊》集合之前幾位班底，包括亨利卡維爾、艾莎岡薩雷。德國超級天王提爾史威格也曾經演出《惡棍特工》中要角，這回角色立場互換，本片他壞到出汁，與這群Man味十足的演員們在片中互相飆戲。
Alan Ritchson高大威猛的精壯肌肉，與Alex Pettyfer的迷人電眼相互奏鳴，兩人甚至有一段「基」情四射，超級具有娛樂效果。亨利卡維爾多場另類古怪幽默段落，穿別人的大衣，到偽裝納粹埋伏，保證讓觀眾擊掌大笑。
正確來說，這是屬於大導演蓋瑞奇的《惡棍特工》版本。重現當年邱吉爾的地下機密行動，填補這塊過去不為人知的對抗納粹歷史。
更重要的是，亨利卡維爾（Henry Cavill）飾演的古斯．馬奇．菲利普斯少校，就是英國經典諜報電影《007》中詹姆斯龐德的原型。而龐德小說的作者伊恩佛萊明在本片中也是重要角色協助邱吉爾。
第一場戲就是標準的設局，讓納粹請君入甕，乾淨俐落地秒殺對手，到底如何切斷歐陸供應鏈的納粹戰艦？結尾更有一場上百人的港灣大作戰，看到血脈賁張。摧毀不了對手軍艦，乾脆偷走整條船。
《非紳士特攻隊》滿足了亨利卡維爾之前老是被說要有機會出任龐德，而他多次在其他作品飾演情報員，不管是《機密特務：阿蓋爾》或是《不可能的任務：全面瓦解》、《紳士密令》，都能看出他俊俏外型適合這類角色。這回直接飾演龐德原型人物，也算彌補無法出任新版龐德的遺憾了吧。
●作者：膝關節／影評人
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