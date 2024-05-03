名家論壇》黃至堯／DEI將決定誰能在「人才戰爭」中脫穎而出

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在全球化社會中DEI不僅是一種道德責任，更直接與 「吸引人才」 和 「商業利益」 息息相關。多元共融除了能為企業帶來更廣泛的視野和創新思維，還能改善組織文化和員工滿意度。例如：Apple、Google和 Bank of America美國銀行等全球知名企業都有DEI成功案例。通過一系列DEI措施取得顯著的改善和成功，企業若能擁抱多元共融，打造更強大、更包容的職場新文化，將能吸引更多優秀人才。
DEI對員工參與度和生產力有積極影響，可以改善組織文化和員工滿意度。擁有近十年人才發展經驗，一勢培訓資深項目負責人洪國淵老師表示：「多元化的團隊將帶來多維度視角和創新思維，文化融合，市場適應性，競爭優勢從而推動組織發展。」此外，他強調了DEI不僅是組織內部問題，它關乎員工的投入度與工作動機，這都將直接影響績效表現。因此，企業需要積極與員工對話、傾聽和回應，將DEI融入企業文化並結合人才發展。
隨著歐盟企業社會責任報告指令（CSRD）及企業社會責任數據披露指導方針（CSDDD）的實施。上星期上海、深圳跟北京證券交易所，也在證監會指導下發布了《上市公司可持續發展報告指引》，自5月1日起正式實施，企業需要更加重視 DEI。全球投資界也出現綠色金融浪潮，將資金投向對環境影響較小、可持續發展的項目，隨著氣候變化和環境問題，將有越來越多政府、金融機構和企業關注綠色金融。企業若不能有效引入DEI，將面臨來自政府監管機構、客戶和投資者三方的壓力。
DEI的重要性不容忽視，無論你是老闆或是人才，提醒大家務必正視和重視這一議題。DEI將決定誰能在最終的人才戰爭中脫穎而出！
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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